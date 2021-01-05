PANCAR VERiMi ARTTI

KONYA’dan sonra en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde bulunan iki fabrika ile Çorum Şeker Fabrikası’nın hammadde ihtiyacını karışılamaya devam ediyor. Önceki yıl bir milyon 532 bin 100 ton şeker pancarı üretiminin yapılarak, en fazla şekerpancarı üretimi yapan üç ilden birisi olan Yozgat’ta pancarın kalitesini ve verimini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalardan olumlu sonuçlar alındı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan deneme ekimlerinde tohumun mikoriza mantarına bulanarak yapılan ekim sonucunda ürün kalitesi ile birlikte verimin de yüzde 10 civarında arttığı tespit edildi.

İLK KEZ 2015 DENENDİ

İlk kez 2015 yılında yapılan ekimlerin ardından bu sezon Yozgat Merkez ve Aydıncık ilçesinde ekimi yapılan mikoriza mantarlı şeker pancarı ve soğanda hasadında olumlu sonuç alındı. Verimin, normal ekimlere göre yüzde 5 ila 10 arasında daha yüksek olduğu bildirildi. Yozgat Merkeze bağlı İnceçayır köyünde Şekerpancarı, Aydıncık İlçesinde de soğan ekiminde mikroriza mantarı kullanıldı. Doğada tabii bir şekilde bulunan mikoriza mantarının, steril ortamda doğal yollarla çoğaltılarak son yıllarda tarımsal üretimde kullanılmaya başlanıldığı hatırlatıldı.

SPOR MANTARI

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, mikoriza mantarının, faydalı toprak mikroorganizmaları sınıfından mikron büyüklüğünde spor mantar olduğuna söyledi. Bitki köklerine yapışarak yaşayan mikoriza mantarlarının, bitkinin kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi daha fazla kök salmasını sağlayarak, bitki köklerin giremedikleri, uzanamadıkları yerlere girdiğini kaydeden Özkaya, bitki besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha fazla alınabilmesini sağladığını anlattı. Özkaya, ‘’Böylece topraktan daha fazla besin ve su alımına bağlı olarak üretimde verim ve ürün kalitesini artırmaktadır. Mikoriza mantarının tarımda kullanımı ile ilgili yapılan deneme ve demonstrasyon çalışmalarında, şeker pancarında dekara yüzde 5 ila 10, soğanda ise yüzde 18’e varan verim artışı sağlandı’’ dedi, deneme ekimlerine devam edileceğini bildirdi.

PANCAR ÜRETİMİ

Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı verilerine göre, Şekerpancarı üretiminde önemli bir potansiyele sahip olan Yozgat, Konya’dan sonra en fazla üretim yapan bölge olarak dikkat çekiyor. Yozgat’ta 2015 yılında bir milyon 640 bin 493 ton şekerpancarı üretimi ile Türkiye şekerpancarı üretiminin yüzde 9.97’lik kısmını karşıladı. Yozgat il genelinde en fazla şekerpancarı üretiminin Boğazlıyan, Sarıkaya, Yozgat Merkez, Sorgun, Yerköy ilçelerinde yoğunlaştığı kaydedildi. En az üretimin ise Çayıralan, Çekerek, Saraykent, Aydıncık ilçelerine ait olduğu bildirildi.

