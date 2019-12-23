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PANCAR iTHALiNE TEPKi

CHP Yozgat milletvekili Ali Keven, ‘’Şeker Fabrikaları'nı özelleştirenler, pancar üreticilerini mahvedenler tarım ülkesi Türkiye'yi Rusya'dan bin 400 ton şeker ithal edecek duruma getirdiler’ diyerek, yapılan şeker ithaline tepki gösterdi.

PANCAR iTHALiNE TEPKi

CHP Yozgat milletvekili Ali Keven, ‘’Şeker Fabrikaları'nı özelleştirenler, pancar üreticilerini mahvedenler tarım ülkesi Türkiye'yi Rusya'dan bin 400 ton şeker ithal edecek duruma getirdiler’ diyerek, yapılan şeker ithaline tepki gösterdi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
PANCAR iTHALiNE TEPKi

BirGün gazetesinden Uğur Şahin’in yaptığı haberde ise, geçen yıl tüm tepkilere rağmen 10 şeker fabrikasını satan AK Parti hükümetinin, şimdi de Rusya’dan şeker ithal ettiğine yer verildi. Haberde, ‘Türkşeker’e ait 25 şeker fabrikasından 14’ünü özelleştirme kapsamında ihaleye çıkaran iktidar, bunların 10’unu sattı. Fabrikalar özelleştirilirken, şeker pancarı üretimine kota uygulanmaya devam ediliyor. Tüm bunlara ülke tarihinde ilk kez Rusya’dan şeker ithalatına başlaması da eklendi’ denildi. Yozgat’ta çiftçilik yapan Ali İhsan Yılmaz, şeker fabrikası 800 ton şeker pancarını almayınca zarar etti, 12 bin liralık kredi nedeniyle 18 Eylül 2019’da hapse girdi. Hapiste 25 gün kaldıktan sonra cezaevinden çıkan Yılmaz, yaşananlara tepki gösterdi. Yılmaz, “Pancarım tarlada çürüdü. Artı şeker fabrikasını alan şirket bana 85 bin lira borç çıkarttı. O yetmedi, ben cezaevine girdim. Borçlarımı ödeyemediğim için cezaevine girdim. 25 gün cezaevinde yattım. Normalde 18 aydı. Yeni çıktım. Şu an eğer devlet fabrikayı devretmemiş olsaydı şeker pancarım yerde kalmayacaktı. Borçlarımı ödeyecektim, cezaevine girmeyecektim. Hayatım değişti. Ben şu an yiyecek ekmeğe muhtacım. Tarlamı ekemiyorum. Şirket aldı, bu sene yine pancar ektim. Teslim de ettik, yine zarar ettik. Nasıl zarar ettik? Şeker oranından vurdular. Denetim yok. Küspemizden vuruyorlar. Firemizden vuruyorlar. Boşaltma ve yüklemeden dolayı vuruyorlar. Gübreyi kendileri verdi. Adı sanı bilinmeyen bir gübre verdiler. Bin iki yüz lira piyasa değeri var. 2 bin 200, 2 bin 500 liradan çiftçiye verdiler. Parayı kesecekleri zaman 2 bin 500 liradan kesecekler” dedi.
 

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PANCAR ITHALiNE TEPKi
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