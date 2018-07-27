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Pancar çiftçisine avans

KAYSERİ Şeker’in 14 BİN 490 pancar ekicisine 2.5 Milyon litre motorin, 51 Milyon lira sulama avansı ile birlikte dağıtılan toplamda 64 Milyon lira avans çiftçiyi sevindirdi.

Pancar çiftçisine avans

KAYSERİ Şeker’in 14 BİN 490 pancar ekicisine 2.5 Milyon litre motorin, 51 Milyon lira sulama avansı ile birlikte dağıtılan toplamda 64 Milyon lira avans çiftçiyi sevindirdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Pancar çiftçisine avans

Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Tokat ve Amasya olmak üzere 6 İlde 21 bölge ve 424 köyde yaklaşık 14 bin 990 çiftçi kurban bayramı öncesinde adeta bayram yaptı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiyi namerde değil merde dahi muhtaç etmemek için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Akay, şeker pancarının ekiminden sökümüne kadar her aşamasında çiftçisinin yanında olmakla kalmadıklarını belirtti. Akay, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde çiftçilere, Gübre, Tohum, Çapa, Sulama, Bayram, Söküm, Mazot, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde ödeme yaptıklarını kaydetti. Akay, ‘’Yapılan ödemeler dışında, çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için pancar ekicilerine yönelik kampanya döneminde faizden kurtarma avansı da vermekteyiz’’ dedi.

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