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Pancar çiftçisi mağdur

YERKÖY ilçesinde yağışlardan dolayı 200 dekar pancarını sökemeyen çiftçi, şeker fabrikasının da alımı durdurmasıyla mağdur oldu.

Pancar çiftçisi mağdur

YERKÖY ilçesinde yağışlardan dolayı 200 dekar pancarını sökemeyen çiftçi, şeker fabrikasının da alımı durdurmasıyla mağdur oldu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Pancar çiftçisi mağdur

Karacaahmetli köyünde 350 dekar alana pancar eken ancak kuraklıktan dolayı 150 dekarından vazgeçerek 200 dekar pancarın sulamasını yapan çiftçi Ali İhsan Yılmaz, hasat zamanında ise yağışlardan dolayı söküm yapamayınca ürün tarlada kaldı. Pancar söküm takviminin kasım ayında başladığını belirten Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat zamanı yağışlar başlaması dolayısıyla söküm yapamadığını ve durumu Çorum Şeker Fabrikası yetkililerine bildirdiğini söyledi.

Yılmaz, şeker fabrikasından gelen mühendislerin rapor tuttuklarını ifade ederek, "Mühendisler raporu tarla çamur diye değil de, 'pancar kökleri havuç kadar' diye tutmuşlar. Bizim bundan da haberimiz olmadı. Raporu çamur diye tutmuş olsalardı bize ek süre vermeleri gerekiyordu" dedi.

Çorum Şeker Fabrikası yetkililerinin 200 dönüm tarlada bulunan pancarı ideal olmayan pancar olarak iddia ettiklerini belirten Yılmaz, "Fabrika yetkilileri bizlere ideal olmayan pancar deyip bizleri başlarından gönderiyorlar. Bizlere havuç gibi pancar diyorlar. Bu sene su sıkıntısında dolayı verim düşük olabilir ama dönüme beş ton pancar alındı" diye konuştu.

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