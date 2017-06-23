Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Otla mücadele ediyorlar!

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çiftçiler yabancı otlarla mücadele çalışmalarına başladı. 

Otla mücadele ediyorlar!

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çiftçiler yabancı otlarla mücadele çalışmalarına başladı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
23 Haziran 2017 Cuma 07:02
67 Okunma
Otla mücadele ediyorlar!

Çiftçilerin yabancı otlarla mücadele konusunda zamanlamalarının önemli olduğunu belirten Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık,"Türkiye’de en fazla ve en kaliteli hububat ekimi bu bölgemizde yapılmaktadır. Bundan dolayı çiftçilerimizin yabancı otlarla mücadele konusunda zamanlamalarını iyi ayarlamaları gerekiyor. Yabancı otlar verimi düşürdüğü kadar kalitesini de düşürüyor. Sadece ürünün kalitesini düşürmekle kalmıyor, öğütüldüğünde una karışıp, unlu mamullerin renk, koku ve tadının da bozulmasına neden oluyor" dedi.
Yabancı otla ilaçlı mücadeleye hububatın birleşme döneminde başlanıp, sapa kalkma devresinde son verilmesi gerektiğini söyleyen Tuzlacık,"Yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları devrede ilaçlama yapılması gerekiyor. İlaçlama, hava sıcaklığı 8-25 derece arasındayken, rüzgarsız ve yağışsız dönemlerde yapılmalıdır. İnsan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli olan ilaç kutuları da toprağa gömülmelidir" diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat’ta manda verimi
Yozgat’ta manda verimi
Bereketli olsun Resul
Bereketli olsun Resul
Üreticiye indirim açıklaması
Üreticiye indirim açıklaması
Merkez olacak
Merkez olacak
Şefaatli’de bereketli hasat
Şefaatli’de bereketli hasat
İkinci çağrı işlemeye
İkinci çağrı işlemeye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim