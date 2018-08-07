Örnek çalışma

Pembecik Köyü’nde zirai ilaç kullanmadan organik tarım yapan Çelebi Han, ürettiği ürünlerle Yozgat’ta tarımın geçim kapısı olabileceğine dikkat çekiyor. Pembecik Köyü’nde organik kara kovan balı üreten Çelebi Han, balın yanı sıra birçok meyve ve sebzenin de organik olarak üretimini gerçekleştiriyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi idari personeli olarak 2010 yılında emekliye ayrıldığını belirten Çelebi Han, “O günden sonra köyüme geldim ve atadan kalan bağ ve bahçelere yeniden hayat verdim” dedi.

Kendisini ‘doğa tutkunu’ ve ‘mektep görmemiş alaylı botanikçi’ olarak tanıtan Çelebi Han, bitki örtüsü olarak arıcılık için çok verimli bir toprakta yaşadığını, köyünde adaçayı dahi bulunduğunu ifade ederek, “Hiç tarımsal ilaç kullanmadan, burada organik tarım yapıyorum” diye konuştu.

Bahçesinde 200 ağaç, 500 asma fidesi ve 300 muhtelif meyve çeşidi olduğunu anlatan Han, “İlimizde ceviz bahçeleri kurulduğu takdirde insanlarımız çok rahat geçimlerini sağlayabilir. Burada 2010 yılında diktiğim ceviz ağacından bir çuval ceviz elde ettim. Yozgat, tarımsal üretim açısından önemli bir il. Yozgat’ta bugüne kadar kimyasal üretim yapılmayan bakir topraklar var. Bunlar değerlendirilebilir. Ben kendi bahçe ve bağımda bugüne kadar bir tane dahi zirai ilaç kullanmadım” ifadelerini kullandı.

