ORGANiK URETiM

BOĞAZLIYAN ilçesinin Gövdecili Köyünde, organik tarım ürünleri üretimi yapan İdris Oğuzhan isimli çiftçi ile birlikte deneme amaçlı ekimi yapılan Karakılçın buğdayı hasadı yapıldı. Verimin çok iyi olduğu belirtildi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verdiği teknik destek ile Atalık buğday çeşitlerimizden olan Karakılçık buğdayı Aralık ayında toprakla buluşturuldu. Köyde, organik tarımsal üretimi yapan İdris Oğuzhan’ın tarlasına ekimi yapılan ile birlikte Karakılçık buğdayından istenilen verim elde edildi. Diğer Atalık buğdaylardan ayrı olarak Anadolu’nun en kadim buğdaylarından Karakılçık buğdayının Perre ismi ile tescilinin yapıldığı hatırlatıldı. Gövdecili Köyünde İdris Oğuzhan isimli çiftçi, kurduğu çiftlikte doğal, organik ürünlerin üretiminin yanından, deneme amaçlı ekimlerde yaparak, bölge çiftçisine yol göstermeye çalışıyor. Bugüne kadar farklı bölgelerde yetiştirilen tarım ürünlerinin deneme ekimlerini yapan Oğuzhan, son yıllarda neredeyse vazgeçilme noktasına gelen ürünlerin de ekimlerini yapıp, olumlu sonuçlar aldı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise tarlasının bir bölümünü Karakılçık Buğdayı ekimine ayırdı. Karakılçık buğdayının, tamamen Anadolu’dan çıkmış bir tür buğday olduğu, yüzyıllar öncesinde bile topraklarımızda ekilip biçildiği kaydedildi. İçerdiği yüksek mineral, lif ve protein değerleri ile çok kıymetli olduğu kaydedilen buğdayın, glüten oranı, genetiği ile oynanmış buğdaylara kıyasla çok çok düşük, A,E, K, C vitaminlerini barındıran karakılçık buğdayının lezzetinin de dillere destan olduğunun altı çizildi.