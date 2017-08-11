Organik üretim artıyor

Sulanabilir tarım alanlarının genişlemesi, tarımsal üretimde çeşitliliği artırırken, özellikle Yerköy bölgesinde organik domates üretiminde önemli artış sağlandı.

Yozgat’ta sera tesisleri dışında tarım alanlarında üretilen yıllık yaklaşık 11 bin 423 ton domatesin 831 tonu Yerköy ilçesinde üretiliyor.

Sorgun, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerindeki jeotermal ısıtmalı seralardaki domates üretimi de her geçen gün artıyor.

Zengin jeotermal kaynaklardan yararlanılarak Sorgun, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde kurulu sera tesislerindeki organik domates üretimi yapılıyor.

Yozgat’ta 2013 yılında üründe çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ‘Sırık Domates Üretimini Geliştirme Projesi’ devreye sokuldu.

Proje kapsamında 22 bin 500 domates fidesi Aydıncık ilçesinde 4, Yerköy'de ise 3 dekar alanda dikildi, olumlu sonuç alındı.

Sera tesislerinde üretilen domates sofralık olarak pazara sunulurken, tarım alanlarında üretilen domatesin bir bölümüyle tarla kenarlarında kurulan ocaklarda salça yapılıyor.

Tarım alanlarının sulanmasına yönelik inşa ettirilen baraj ve göletlerin devreye girmesiyle ürün deseninde çeşitlilik arttı.

Yozgat, domates üretiminde önemli bir pazar olma yolunda ilerliyor. Üretim arttığında kurulacak bir salça tesisi üretimin sürekliliğini de sağlayacağı ifade edildi. Yozgat il genelindeki zengin jeotermal kaynakların tarım alanlarında kullanıldığı hatırlatıldı. Sorgun’da jeotermal kaynaklarından faydalanılarak 25 bin metrekare alanda kurulan sera tesislerinde yılda bin 500 ton, Sarıkaya’da 10 bin metrekarelik alanda kurulan tesiste 350 ton, Boğazlıyan Bahariye bölgesinde 350 dönümlük alanda kurulu tesislerde organik domates üretimi yapılıyor.

YERKÖY’DE ÜRETİM

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Özgür Memiş, Yozgat il genelinde toplam 3 bin 466 dekar alanda domates üretiminin yapıldığını söyledi. Memiş, ‘’Bu alandan yaklaşık 11 bin ton sofralık, 411 ton salçalık domates üretiliyor. Yerköy ilçemizde ise toplam 222 dekar alanda domates üretimi var. Yıllık yaklaşık 215 ton salçalık, 616 ton sofralık domates üretimi gerçekleştiriliyor. Yerköy ilçesinde tarım alanlarının sulanmaya başlamasıyla özellikle sebze üretiminde önemli ölçüde çeşitlilik oldu. Domates üretimi ise önemli bir yer tutuyor. Farklı çeşitlerde domates üretimi yapılarak, pazara çıkıyor’’ dedi.

Memiş, Yozgat’ta örtü altı plastik seralarda da üretim yapıldığını kaydetti. Memiş, ‘’Yozgat il genelinde toplam 50 dekar alanda kurulu bulunan örtü altı plastik sera tesisinde yıllık bin 500 ton civarında domates üretimi yapılmaktadır’’ diye konuştu.

