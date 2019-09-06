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Organik Meyve

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan meyve bahçesinde yetiştirilen organik meyveler, tarım fuarında görücüye çıkartıldı.

Organik Meyve

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan meyve bahçesinde yetiştirilen organik meyveler, tarım fuarında görücüye çıkartıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:00
Organik Meyve

Gedikhasanlı köyünde bulunan uygulama alanındaki elma, armut, kiraz çeşitleri ile tıbbi aromatik bitki üretiminin yapılıp, deneme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirildiği kaydedildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla, KOBİ Fuarcılık tarafından düzenlenen 10’uncu Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarında açılan stanttın daha zengin olabileceğini kaydetti. Daha sonra standı Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ali Keven de gezerek, bilgi aldı. 

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