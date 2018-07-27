Organik gübre tesisi

İlbay Akaryakıt Tarım Ürünleri Sanayi Şirketi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, tesisin kurulacağı bölgede hafriyat çalışmasına geçildi. İşadamı Halim İlbay, ‘’Tarım ve hayvancılığın parlayan yıldızı İlçemizde, Bülent Orhan ile birlikte yürüttüğümüz, hayvansal atıkların bertaraf edilerek, peletlenip paketlenmesiyle organik gübre haline getirilmesi, organik yakıt imalatı için onaylanan projemizi uygulayacağımız sahada ilk kazmayı vurup, çalışmalarımızı başlattık’’ dedi.

Tarımsal faaliyetlerde kimyevi gübre yerine organik gübre kullanarak tarım bitkilerini yetiştirme gelişmiş ülkelerde yaygın bir durum iken Türkiye'de yeni yaygınlık kazanmaya başladığı belirtildi. Organik gübre üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye'de tarımda kullanılan gübrelerin yüzde 99'unun kimyasal gübre türünde olduğuna vurgu yapıldı. Topraktan daha fazla verim alınmasını sağladığı, organik gübre kullanımının öneminin çiftçiler tarafından fark edilmesi, kamunun organik gübre kullanımına ilişkin özendirmeleri, yeni düzenlemeler, özel sektörün bu alanda yaptığı bilinçlendirmeler, diğer gelişmelerin etkisi ile organik gübreye olan talep de arttı. Bu talep karşılanmak üzere Çandır ilçesinde de tesis kurulmasına yönelik çalışmalara başlanıldı