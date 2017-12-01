Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103603
ALTIN
161.630
DOLAR
3.9336
STERLİN
5.3127
EURO
4.6950

Organik eğitim

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, organik tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, Bozok Üniversitesi akademisyenleri tarafından Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarım elemanları ile bazı çiftçilere organik tarım ile ilgili eğitim verildi.

Organik eğitim

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, organik tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, Bozok Üniversitesi akademisyenleri tarafından Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarım elemanları ile bazı çiftçilere organik tarım ile ilgili eğitim verildi.

01 Aralık 2017 Cuma 07:00
35 Okunma
Organik eğitim

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Yardımcı Doç. Dr. Aysen Koç, Zootekni Bölümü’nden Yardımcı Doç. Dr. Akif Boz, katılımcıları bilgilendirdi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, tarımsal üretimde ana hedefin verim, kalite ve üretim alanlarının artışı olduğunu, ancak son yıllarda doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının da önem kazandığına dikkat çekti. Özdemir, organik tarımın tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasakladığını, üretimden tüketime her aşamanın kontrol edildiğini ve doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılarak, sağlıklı tarımsal ürünler tüketilmesini sağlayan bir sistem olduğuna belirtti. Vali Yardımcısı Adem Yılmaz da, her geçen gün organik ürünlere duyulan ihtiyacın arttığına vurgu yaparak, “İnsanlık artık bazı şeyleri kontrol edemeyeceği bir ivmeye geldi. İlkel dönemde her şey doğaldı. Zamanla değişti. Doğal olmayan yollara girildi ve tekrar o yapıya dönmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları bu bağlamda önemsiyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Koç ve Boz sunum yaptı.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-KARANLIKTAN EKONOMİYE!
-KARANLIKTAN EKONOMİYE!
-Yetiştiriciye Mali Destek
-Yetiştiriciye Mali Destek
-HAYVANCILIK GELİŞİYOR
-HAYVANCILIK GELİŞİYOR
Öğrenci-Müdür denetimi
Öğrenci-Müdür denetimi
-Tarım araç istedi, meclis reddetti
-Tarım araç istedi, meclis reddetti
-Gübre toprakla buluştu
-Gübre toprakla buluştu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim