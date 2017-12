Organik eğitim

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Yardımcı Doç. Dr. Aysen Koç, Zootekni Bölümü’nden Yardımcı Doç. Dr. Akif Boz, katılımcıları bilgilendirdi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, tarımsal üretimde ana hedefin verim, kalite ve üretim alanlarının artışı olduğunu, ancak son yıllarda doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının da önem kazandığına dikkat çekti. Özdemir, organik tarımın tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasakladığını, üretimden tüketime her aşamanın kontrol edildiğini ve doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılarak, sağlıklı tarımsal ürünler tüketilmesini sağlayan bir sistem olduğuna belirtti. Vali Yardımcısı Adem Yılmaz da, her geçen gün organik ürünlere duyulan ihtiyacın arttığına vurgu yaparak, “İnsanlık artık bazı şeyleri kontrol edemeyeceği bir ivmeye geldi. İlkel dönemde her şey doğaldı. Zamanla değişti. Doğal olmayan yollara girildi ve tekrar o yapıya dönmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları bu bağlamda önemsiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Koç ve Boz sunum yaptı.