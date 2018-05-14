OKÇULAR BOZOK’TA BULUŞTU

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Spor Salon’unda gerçekleştirilen yarışmalara 8 üniversite katılırken, 70 kişide ferdi olarak ok yarışmalarına iştirak etti. Yaklaşık 10 aydır Yozgat’ta Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimleri yapan gençlerinde katıldığı yarışmalarda, ecdadımızın savaşlarda kullandığı Türk Okçuluğunu tüm Türk milletine yaymak amaçlanıyor. Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmalar oldukça çekişmeli geçti. Tokat, Konya, Afyon, Nevşehir gibi illerin üniversitelerinin katılımı ile gerçekleştirilen okçuluk yarışları sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmalar öncesinde ve yarışma esnasında Yozgat Belediyesi Mehteran takımı konser verdi.