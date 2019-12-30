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Ödemeler devam ediyor

YOZGAT Bölgesindeki pancar üreticileri, pancar bedellerini almaya devam ediyor.

Ödemeler devam ediyor

YOZGAT Bölgesindeki pancar üreticileri, pancar bedellerini almaya devam ediyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Ödemeler devam ediyor

26 Aralık’ta başlayan ödemeler bugün sona erecek. Kayseri Merkez, Gemerek, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Yenipazar bölge çiftçilerine yaklaşık 140 milyon lira pancar bedeli ödendi.  Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, bereketli bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Başkan Akay, ‘’Hem çiftçimiz açısından, hem de Kayseri Şeker açısından kampanyanın bereketli olduğunu düşünüyoruz. Kayseri Şeker ailesi olarak hep beraber bu üretimi başarıyoruz ve bu manada Orta Anadolu’da ki geniş bir coğrafyada insanlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Çiftçilik kolay bir iş değil, zor meşakkatli ve zahmetli bir iş. Alın teri ile gayret göstererek ürün elde ediliyor. Kayseri Şeker gibi kuruluşların Türkiye’de güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesine ihtiyaç var. Onun için Kayseri Şeker’e bu manada herkesin destek olması gerekiyor. Hayırlı olsun’’ dedi.
 

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Ödemeler Devam Ediyor
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