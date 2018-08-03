NOHUTUN MERKEZi  OLUYORUZ

Tarım ve Orman Müdürlüğü İnceçayır Köyünde nohut çeşit denemesi yapılan tarlada hasat gerçekleştirdi. İnceçayır Köyü’nde gerçekleşen hasat törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, ziraat mühendisleri, çiftçiler ve köy halkı katılım gösterdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ilimizde en çok ekim ve üretimi yapılan ürünlerin hububat ve yemeklik baklagi olduğunu, baklagillerden en çok nohut ekildiğini belirtti. İl Müdürlüğü olarak son yıllarda baklagillerde üretim ve verimi artırmak maksadıyla eğitim, yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürütüldüğünü söyleyen Özdemir, “Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda mikrobiyal gübre kullanımı ile verimde yüzde 20 ila yüzde 30 artış sağlandığı görülmüştü” dedi.

Yozgat il genelinde yangın olarak ekien nohut çeşitlerine alternatif olabilecek verimli ve hastalığa dayanıklı, yeni çeşitlerin ekim ve üretimi ile, bu çeşitlerin bölge iklim ve toprak şartlarına adaptasyonunu gözlemleme maksadıyla deneme ekimi yaptıklarını ifade eden İl Müdürü Özdemir, “Engelli çiftçi kardeşimiz Resul Karakavak ile, çiftçilerimizin görebileceği, yola yakın, 16 dekar arazi üzerine ekim yaptık. Deneme ekiminde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Sezenbey, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Hasanbey, özel firmalar tarafından geliştirilen Göksu, Aras ve Ilgaz çeşitleriyle, ilimizde yaygın olarak ekilen azkan çeşitleri tarlaya eşit şartlarda ekildi” diye konuştu.

Daha sonra biçerdöver ile hasat çalışmasına katılan İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, tarlada elde edilen mahsulü inceleyerek, personelden bilgi aldı. İl Müdürü Özdemir, aynı alanda mikoriza mantarıyla nohut deneme ekimi de yaptıklarını, önceki yıllarda ürün kalitesi, ve verime etkisini birçok üründe denedikleri mikoriza mantarını nohutta da görme imkanı bulduklarına dikkat çekerek, “Çiftçi Resul kardeşimize teşekkür ediyoruz. Tarlasını bize tahsis etti ve arkadaşlarımızla birlikte bu deneme faaliyetinin içerisinde aktif yer aldı. Bu çalışmalar çiftçimizin mahsulünde kaliteyi artırma, tarımsal üretimi verimli hale getirme maksadıyla yapılıyor. Hasat sonrası da ürünlerin verim ve durumları incelenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır” şeklinde konuştu.

