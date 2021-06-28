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NOHUTTA GELiŞiM UMUT VERiYOR

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, önder çiftçilerle birlikte ekilişleri yapılan deneme amaçlı yerli nohut türlerindeki kuraklığa rağmen gelişme üreticileri umutlandır.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:22
NOHUTTA GELiŞiM UMUT VERiYOR

Yozgat’ta Mart ayından itibaren yapılan nohut ekimlerinde, kuraklığa rağmen bitki gelişiminin iyi olması çiftçileri sevindirdi.
Türkiye’nin nohut üretiminin yüzde 66’lık bölümünün karşılandığı İç Anadolu Bölgesi’nde ekilişlerin nisan ayı ortalarında tamamlanmasına karşılık, Ankara’dan sonra en fazla nohut üretiminin yapıldığı Yozgat’ta ekilişlere Mart ayında başlanıldı. Hava koşullarına bağlı olarak mayıs ayının ortalarına kadar ekilişlerin yapıldığı Yozgat’ta deneme amaçlı yapılan ekimlerde bitki gelişimlerinin kuraklığa rağmen iyi olduğu belirtildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yozgat’ta en çok ekilen ürünlerden olan nohutta, bölgenin üretim koşullarına uygun, daha yüksek verimli çeşitleri denemek, çiftçilere duyurmak amacıyla tescilli Sezenbey, Aksu, Hasanbey, Seçkin, Caner, Onur, Sezgin isimli 9 ayrı nohut çeşidi Sorgun İlçesinin Duralidayılı köyünde 3’er dekarlık alanlara ekildi. Hasanbey ve Azkan çeşidini kıyaslama yapabilmek amacıyla özellikle ekildiği belirtilerek, ‘’İç Anadolu’da son yıllarda en çok ekim ve üretimi yapılan nohut çeşidi bunlardır. Şu an bütün çeşit çok iyi görünmektedir. Tarlanın küçük bir kısmında yoğun bir yabancı ot vardır. Bir kısmında da tarladan ve tohumdan kaynaklanan seyreklik mevcuttur. Hasadını çiftçilerimizle yapıp sonuçları çiftçilerimize ve kamuoyuna duyuracağız’’ denildi.

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NOHUTTA GELiŞiM UMUT VERiYOR
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