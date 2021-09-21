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Yozgat
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Nohutta da verim sevindirdi

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, yörenin hava, su ve toprak yapısına uygun kaliteli, bol ve verimi yüksek tohumların kullanılmasına yönelik yürüttüğü deneme amaçlı çalışmalardan birisi daha olumlu sonuçlandı. Kurak geçen bir mevsime rağmen yerli tohum kullanılan nohutta da olumlu sonuç alınması sevindirdi.

21 Eylül 2021 Salı 00:59
Nohutta da verim sevindirdi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, tarımsal üretimde istenilen düzeyde sonuçların alınmasına yönelik uygun tohumların tespiti amaçlı ekimler devam ediyor. Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Duralidayılı köyünde uygulanan ‘Nohut Çeşit Denemesi’nin hasadı Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya’nın katılımıyla yapıldı. Hasatta, Sorgun İlçe Müdürü Yusuf Canbolat da hazır bulundu. Hasadı yapılan nohut çeşitleri ayrı ayrı tartıldı, olumlu sonuçların alındığı kaydedildi. Tarım Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ta en çok ekim ve üretimi yapılan ürünlerin hububat ve baklagiller olduğunu belirtti, yemeklik baklagillerden de en çok nohutun ekildiğini aktardı. Özkaya, ‘’Bu çalışmamız, ilimizde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek verimli, hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Ekimi ve üretimi ile bu çeşitlerin bölge iklimi, toprak şartlarına adaptasyonunu gözlenerek çiftçilerimize duyurulması, tanıtılması amaçlanmaktadır’’ dedi. Tarım Müdürü Özkaya, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün koordinesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilerek tescil edilmiş nohut çeşitlerinin deneme amaçlı ekimlerinin yapıldığını aktardı. Özkaya, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek, tescil edilen Nihatbey ve Azkan çeşitleri ile Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Hasanbey-Seçkin-Caner-Onur-Sezgin çeşitlerinin deneme ekimlerinin yapıldığını bildirdi. Özkaya bunlarla birlikte, Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilip, tescil edilen Aksu çeşidi, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Sezenbey çeşidi de deneme amaçlı ekildiğini, toplamda 9 nohut çeşidinin, 2,5 dekarlık alanlara eşit şartlarda ekildiğini ifade etti. Özkaya, ‘’Bu çeşitler, hasada kadar gelişim dönemlerinde İl Müdürlüğümüz teknik personelince takip edilmiş olup gerekli gübreleme ve ilaçlama çalışmaları zamanında yapılmıştır’’ diye konuştu. Özkkaya, nohut deneme ekiminden güzel sonuçlar aldıklarına vurgu yaparak, bu sene iklimde yaşanan dengesizlikler nedeniyle bütün ürünlerin verimlerinde belirli bir düşme yaşandığnın altını çizdi. Özkaya, ‘’Ekim yapılan bölgede ortalama dekardan 50 kilogram verim alınırken yapılan bu çeşit denemelerinde dekardan 80 ila 160 kilogram arasında verimler alındı. Çeşitler hakkında daha detaylı ve teknik bilgi, almak isteyen çiftçilerimizi İl ve İlçe Müdürlüklerine bekliyoruz. Çiftçilerimize bu çeşitleri ekmelerini tavsiye ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. •Sümeyye İlhan•

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