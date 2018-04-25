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Nohutta Çeşit Denemesi

YOZGAT il genelinde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek daha verimli, hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi ile bu çeşitlerin bölge iklimiyle birlikte toprak şartlarına adaptasyonunun gözlenerek çiftçilerimize duyurulması amacıyla nohutta çeşit denemesi ekimi yapıldı.

Nohutta Çeşit Denemesi

YOZGAT il genelinde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek daha verimli, hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi ile bu çeşitlerin bölge iklimiyle birlikte toprak şartlarına adaptasyonunun gözlenerek çiftçilerimize duyurulması amacıyla nohutta çeşit denemesi ekimi yapıldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Nohutta Çeşit Denemesi

Uygulama Yozgat Merkeze bağlı İnceçayır köyünden engelli çiftçi Resul Karakavak ile yola yakın 16 dekar arazi üzerinde yapıldı. Deneme ekiminde, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Sezenbey, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Hasanbey, özel bir tohumculuk firmalarınca geliştirilmiş olan Göksu, Aras ve Ilgaz çeşitleri ile Yozgat’ta yaygın olarak ekilen Azkan çeşitleri 2,5 dekarlık alanlara eşit şartlarda ekildi. Bu çeşitler vejetasyon dönemlerinde İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından takip edilerek, gerekli ilaçlama ve bakımları yapılacak olup, hasat döneminde üretim miktarları da değerlendirilerek, sonuçların kamuoyuna ve çiftçilere duyurulacağı ifade edildi.

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