NOHUTTA BAŞARILI SONUÇ

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı mikrobiyal gübre kullanılarak ekimi yapılan nohutta sonucun olumlu olduğu açıklandı. Tarım İl Müdürü Tanju Özkaya, yapılan çalışma ve mikrobiyal gübre ile ilgili tarlada incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Özkaya, gelişen yeni teknoloji ve üretim metotlarını anında çiftçilerle buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, Yozgat il genelinde nohut ekim zamanı olan mart-nisan ayında Toprak Gübre Su Kaynakları Araştırma Enstitüsünden temin edilen Rhizobium bakterili mikrobiyal gübrenin çiftçilere dağıtılarak, ekimlerin yaptırıldığını kaydetti. Özkaya, ‘’Baklagillerde kullanılan bu mikrobiyal gübre, verimi ve kaliteyi artıran çevreyle dost, doğal kaynaklara, çevreye zarar vermeyen Rhizobium bakterisi ihtiva eden gübre türüdür. Bu bakteriler, baklagillerinde köklerinde yaşıyor. Bitkinin köklerine havanın serbest azotunun topluyor ve dane bağlama döneminde herhangi bir gübreye ihtiyaç bırakmadan bunu kullanarak verim artışı sağlıyor. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda kimyasal gübre kullanımından daha fazla verim artışı sağladığı gözlenmiştir’’ dedi. Tarım İl Müdürü Özkaya, teknik personelin ekilen alanlardaki durumu gözlemlemek amacıyla kontroller yaparak ürünlerin gelişimini, nodozite oluşumlarını incelediklerini kaydetti. Özkaya, ‘’Yapılan tespitlerde, mikrobiyal gübre kullanılan parsellerdeki nohutların gelişiminin diğer parsellerden daha iyi olduğu gözlenmiştir. Bu tarlalarda havanın azotunu köklerde toplayarak bitkinin gelişim ve verime artıran nodozitelerin daha yoğun olduğu tespit edilmiştir. Bu bakteri kültürü, Bakanlığımıza bağlı Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafında üretilmektedir. İsteyen çiftçilerimiz Enstitüden bu gübreyi temin edebilirler. Çiftçilerimize bu gübreyi kullanmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.