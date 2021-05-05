NOHUT ÜRETiMi ARTIYOR

BESLENME açısından önemli ürünlerden birisi olarak kabul edilen Nohut, yurt genelinde üretim alanları genişlerken, rekoltesi de arttı. Nohut üretiminde ilk sırayı paylaşan Ankara, Yozgat ve Kırşehir’de üretimin artırılmasına yönelik yeni projeler de devreye sokulmaya başlandı. Derlenen bilgilere göre, içeriğindeki protein, vitamin, mineral ve düşük yağ oranı sayesinde beslenmede oldukça etkili olan, yararlı besinler arasında yer alan nohut üretiminin dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tahıl üretiminden son geldiğine dikkat çekildi. 1961 yılında 890 bin dekar olan nohut üretiminin 1990 yılında 8.8 milyon dekara çıktığı, 2016 yılında ise 3.95 milyon dekara düştüğü belirtilirken, sonraki yıllarda üretim alanlarının yeniden artmaya başladığı vurgulandı. Ankara, Yozgat, Kırşehir, Konya, Karaman gibi illerde nohut üretiminin oldukça yaygın olduğu, bu illerde son yıllarda üretim alanları genişlerken üretim miktarının da arttığı değerlendirildi.

EN FAZLA ÜRETİM YAPILAN İLLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında Kırşehir 70 bin 813 ton ile en fazla nohut üretimi yapan il olurken, bunu 68 bin 614 ton ile Yozgat, 67 bin 948 ton ile Ankara takip etti. Aynı yıl, Adıyaman’da 47 bin 565 ton, Konya’da 46 bin 858 ton, Kırıkkale’de 44 bin 582 ton, Çorum’da 28 bin 701 ton, Karaman’da 26 bin 342 ton, Diyarbakır’da 26bin 285 ton, Uşak’ta 19 bin 981 ton üretim yapıldı. Geçtiğimiz yıl ise Ankara 93 bin 476 tonluk üretimi ile ilk sıraya yükselirken, Yozgat 86 bin 417 ton ile ikinci sırada, Kırşehir 77 bin 687 ton ile üçüncü sırada yer aldı. Bu illeri üretim miktarlarıyla, Konya 50 bin 112 ton, Adıyaman 37 bin 791, Kırıkkale 29 bin 133 ton, Çorum 28 bin 822 ton, Karaman 23 bin 382 ton, Diyarbakır 18 bin 775 ton, Uşak 14 bin 288 ton ile takip etti. Kırşehir’de 2019 yılında 668.715 dekar alanda nohut ekimi yapılırken, geçen yıl bu miktar 535.057 dekara geriledi. Ankara’da üretim alan 538.774 dekardan 716.987’ye, Yozgat’ta 600.985 dekardan 712.618 dekara çıktı.

KATKI PAYLI NOHUT PROJESİ

Türkiye’nin en fazla nohut üretiminin yapıldığı ilk üç ilden biri olan Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, üretimin artırılması amacıyla yüzde 25 katkı paylı nohut projesini devreye soktu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, projenin 10 bin 850 dekar alanda uygulamaya konulduğunu belirterek, ‘’2 Milyon 885 bin lira olan toplam proje bedelinin 1 milyon 742 bin 500 lirası bakanlıktan verildi. Proje ile Sorgun ilçesinde Antraknoza dayanıklı nohut tohumu dağıtımı yapıldı. Proje sayesinde bölgede nohut üretimine farklı bir bakış açışı ile üretim ve kalitede artış sağlanacak. Ülkemizin yemeklik dane baklagil ihtiyacının giderilmesinde rol oynayacaktır’’ dedi. Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Duralidayılı köyünde, 26 dekarlık arazisine deneme amaçlı 9 çeşit nohut tohumu ekimi yapıldığını hatırlatan Özkaya, Yozgat’ta en çok ekim ve üretimi yapılan ürünlerin hububat ve yemeklik dane baklagiller olduğunu bildirdi. Ökaya, ‘’Yemeklik dane baklagillerden ise en çok nohut ekilmektedir. İl Müdürlüğü olarak baklagillerde üretim ve verimi artırmak amacıyla eğitim yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürütmekteyiz. Yapılan bu deneme ekimiyle, İlimizde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacaktır. Bu çeşitlerin bölge iklim ve toprak şartlarına adaptasyonunun gözlenerek Bakanlığımız Araştırma Kuruluşlarınca yeni geliştirilen nohut çeşitlerimizin çiftçilerimize duyurulması ve tanıtılmasını amaçlanmaktadır’’ diye konuştu. •Seyfi Çelikkaya•