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Nohut üretim alanı arttı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Nohut üretim alanları yeniden artırılmaya yönelik başlatılan çalışmalar hızlandı.

Nohut üretim alanı arttı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Nohut üretim alanları yeniden artırılmaya yönelik başlatılan çalışmalar hızlandı.

28 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Nohut üretim alanı arttı

En fazla nohut üretimi gerçekleştirilen 10 il arasında yer alan Yozgat’ta 2004 yılında 384 bin 740 dekarda ekimi yapılan nohut sonraki yıllarda gerileyerek 2016 yılında 178 bin 718 dekara kadar indi. Geçen yıl 268 bin 186 dekar alana nohut ekimi yapıldı. Nohut üretimi 2004 yılında 37 bin 803 ton olarak gerçekleşti. Ekim alanlarının daralmasına bağlı olarak üretim 2016 yılında 20 bin 798 tona kadar düştü. Geçen yıl üretim yeniden 28 bin 418 tona çıktı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ın havasının sert olduğunu, sulama konusunda ise yetersiz konumda bulduğunu hatırlatarak, iklimsel dayanıklılığı bulunan nohut türlerinin ekilmesine yönelik deneme amaçlı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özdemir, özellikle toprak işlemesiz nohut ekimini teşvik ederek, su tasarrufu sağlandığını, yapılan deneme ekimlerinden dekar başına alınan ürün miktarının da yüksek olduğunun altını çizdi. Toprak işlemesi yapılmadan yapılan ekimlerde dekar başına 30 lira yakıt tasarrufu sağlandığı, uygulama kapsamında çiftçiye 45 lira destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi. Yozgat’ta bu yıl nohut ekim alanı ve üretim miktarının daha fazla olduğu, çiftçi beyanlarının alınmasının ardından ekilen alan, üretim ve dekar başına verimin net olarak ortaya çıkacağı ifade edildi.

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