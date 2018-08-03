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Nohut- Mercimeğe süper fiyat

KAYSERİ Pancar Kooperatifi tarafından Şeker pancarı dışında çiftçinin ürettiği diğer ürünler için de başlatılan sözleşmeli tarım kapsamında ekimi yapılan Nohut ve Yeşil Mercimeğin 2018 hasat dönemi alım fiyatları açıklandı.

Nohut- Mercimeğe süper fiyat

KAYSERİ Pancar Kooperatifi tarafından Şeker pancarı dışında çiftçinin ürettiği diğer ürünler için de başlatılan sözleşmeli tarım kapsamında ekimi yapılan Nohut ve Yeşil Mercimeğin 2018 hasat dönemi alım fiyatları açıklandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Nohut- Mercimeğe süper fiyat

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, serbest piyasada şu anda tonu 2 bin 500lira civarında fiyatı oluşan Nohut alım fiyatını, tarımı desteklemek adına 3 bin500 liradan, Yeşil mercimeği ise 3 bin 250 liradan alındığını söyledi. Kayseri Şeker tarafından sulu tarım arazilerinde yetiştirilen başta şeker pancarı, silajlık mısır, danelik mısır, ayçekirdeği gibi ürünler dışında kurak arazilerde susuz tarım kapsamında yetiştirilen ürünlerde de çiftçileri desteklemek adına başlattığı sözleşmeli ürünlerden Kabak çekirdeği, nohut ve yeşil mercimeği de ekleyerek her geçen gün sözleşmeli tarım ağını genişletmeye devam ediyor. Kooperatif tarafından bu yıl sözleşmeli tarım kapsamında, Yozgat’ın Boğazlıyan, Yenifakılı, Yenipazar ve Çandır Bölgelerinde nohut, Boğazlıyan, Yenifakılı ve çandır bölgelerinde de Yeşil Mercimek ekimi yaptırıldı.

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