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Nohut hasadına devam

YOZGAT’ta ilk kez kışlık olarak ekilen Arda çeşidi Nohudun üretim çalışması başarı ile tamamlandı, hasadı yapıldı.

Nohut hasadına devam

YOZGAT’ta ilk kez kışlık olarak ekilen Arda çeşidi Nohudun üretim çalışması başarı ile tamamlandı, hasadı yapıldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Nohut hasadına devam

Yozgat’ta hububat üretiminden sonra en çok yemeklik baklagillerden nohut üretildiği hatırlatılarak, ‘’İlimizde nohutta ekimler yazlık olarak yapılmaktadır. İlimiz kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle nohut üretiminde kışlık ekim yapılmamaktadır. Bakanlığımız araştırma kuruluşlarınca kışlık olarak ekilen çeşitler geliştirilmiş olup Ülkemizin güney kesimlerinde ekilmektedir’’ denildi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından kışlık ekim için geliştirilmiş Arda çeşidi Nohudun ekiminin kışlık olarak yapıldığını hatırlattı. Özdemir, ‘’İlimiz iklim şartlarına uyum sağlayıp sağlamadığı ve gelişimi durumlarının gözlemlenmesi maksadıyla İlimiz merkez ilçe Pembecik köyünde Haydar Kılınç isimli önder çiftçimiz ile 5 dekarlık alanda deneme ekimi yaptık. Deneme tarlası üretim sezonu boyunca İl Müdürlüğümüz teknik personellerince yerinde kontrolleri ile ilaçlama ve bakım çalışmaları zamanında yapılmıştır. İlimizde bu yıl kış aylarının çok sert geçmemesi nedeniyle soğuktan zarar görmemiş olup, üretimi başarı ile gerçekleştirilmiştir. Üretilen ürünün hasadı Müdürlüğümüz teknik personeli nezaretinde yapılmıştır’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, yapılan uygulamanın tam görülmesi açısında 2019 üretim sezonunda da deneme ekimi yapılacağının altını çizdi, Yozgat şartlarında kışlık olarak yetiştirilebileceği görülmesi durumunda çiftçilere tavsiye edileceğini sözlerine ekledi.

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