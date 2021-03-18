NOHUT ÇEŞiTLENiYOR

YURT genelinde nohut üretiminde ikinci sırada bulunan Yozgat'ta çiftçilerin daha kaliteli, ilin toprak, su ve hava koşullarına uygun, verimi yüksek nohut çeşitlerini ekmelerine destek vermek amacıyla yürütülen deneme ekimlerine bir yenisi eklendi. Sorgun İlçesine bağlı Duralidayılı köyünde 10 ayrı çeşit nohut çeşidinin deneme ekimi gerçekleştirildi. Arif Tüysüz isimli çiftçinin yola yakın 26 dekarlık arazisine yapılan deneme ekiminde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli de görev aldı. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat il genelinde en çok ekim ve üretimi yapılan ürünlerin hububat, yemeklik dane baklagiller olduğunu söyledi. Özkaya, yemeklik dane baklagillerden en çok nohut ekiminin yapıldığı Yozgat’ta üretim ve verimi artırmak amacıyla eğitim yayım ve demonstrasyon faaliyetleriyle birlikte farklı çeşitlerin deneme ekimlerini yaparak, çiftçilere uygun tohumları önerdiklerini anlattı. Özkaya, ‘’Yapılan bu deneme ekimiyle, İlimizde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacaktır. Bu çeşitlerin bölge iklim ve toprak şartlarına adaptasyonunun gözlenerek Bakanlığımız Araştırma Kuruluşlarınca yeni geliştirilen nohut çeşitlerimizin çiftçilerimize duyurulması ve tanıtılmasını amaçlanmaktadır. Bu çeşitler, gelişim dönemlerinde İl Müdürlüğümüz teknik personelince takip edilecek gerekli ilaçlama ve bakımları yapılacak olup hasat döneminde üretim miktarları da değerlendirilecek ve sonuçlar kamuoyuna ve çiftçilerimize duyurulacaktır’’ dedi.Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Özkaya, il genelinde 7,5 milyon dekar ekilebilir arazinin bulunduğunu, yaklaşık 3,5 milyon dekarda hububat üretimi yapıldığını anlattı. Özkaya, yemeklik dane baklagil üretimi açısında da önemli bir potansiyele sahip olan Yozgat’ta yaklaşık 600 bin dekar alanda nohut ekimi yapıldığını, elde edilen ürünle Türkiye sıralamasında ikinci sırada bulunduklarını bildirdi.