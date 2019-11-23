NOHUT BiZDEN SORULUR

Devlet İstatistik Kurumu, 2018 üretim dönemine ait nohut üretim verilerini açıkladı. Buna göre Kırşehir 65 bin 952 ton ile en fazla nohut üretimi yapan il olurken, Ankara 57 bin 959 ton ile ikinci sırada yer aldı. Yozgat’ta aynı yıl 53 bin 319 ton nohut üretimi gerçekleştirilerek, yurt genelinde en fazla nohut üreten 3’üncü il oldu. Yozgat’ı sırasıyla 48 bin 845 ton ile Konya, 46 bin 697 ton ile Kırıkkale, 46 bin 59 ton ile Adıyaman, 46 bin 59 ton ile Karaman illeri takip etti.

EKİM ALANI GENİŞLEDİ

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Nohut üretim alanları yeniden artırılmaya yönelik başlatılan çalışmalardan olumlu dönüşler yaşandı. Toprak işlemesiz gerçekleştirilen tarımsal ekimlerde dekardan elde edilen ürün miktarı da arttı. Yozgat’ta 2016 yılında dekardan 116 kilo ürün alınırken, geçen yıl 130 kilonun üzerine çıktı. En fazla nohut üretimi gerçekleştirilen 10 il arasında yer alan Yozgat’ta 2004 yılında 384 bin 740 dekarda ekimi yapılan nohut sonraki yıllarda gerileyerek 2016 yılında 178 bin 718 dekara kadar indi. Son olarak 590 bin 433 dekar alana nohut ekimi yapıldı. Nohut üretimi 2004 yılında 37 bin 803 ton olarak gerçekleşti. Ekim alanlarının daralmasına bağlı olarak üretimde düştü. 2016 yılında 178 bin 186 dekar alanda nohut ekimi yapılarak, dekardan 116 kilo olmak üzere toplam 20 bin 798 ton ürün alındı. 2017 ekilen alan miktarı 268 bin 186 dekara, üretim rekoltesi 28 bin 418 tona çıktı. Geçen yıl ise 418 bin 776 dekar alanda ekim yapılarak, dekardan 127 kilo ürün alınarak, toplamda 53 bin 319 ton ürün alındı. Yozgat bu üretimi ile Kırşehir ve Ankara’dan sonra üçüncü sırada yer alıp, en fazla nohut üreten illerden birisi oldu. Yozgat’ta bu yıl 590 bin 443 dekar alanda nohut ekimi yapıldı. İlk belirlemelere göre dekardan 134 kilo civarında ürün alınarak, rekoltenin 80 bin dolayında olduğu bildirildi.

NOHUT ÜRETİMİ

Ülkemizde en fazla yetiştiriciliği yapılan bakliyatın nohut olduğu, Şubat-Mayıs ayları içerisinde ekiminin yapılıp, Haziran-Ağustos ayları içerisinde de haşatının tamamlandığı kaydedildi. Ülkemiz nohut üretiminde, Kırşehir, Ankara, Yozgat, Konya, Kırıkkale, Adıyaman ve illeri ön plana çıktığı, üretimin yaklaşık yüzde 50’sinin İç Anadolu Bölgesi’nden yapıldığı bildirildi. Ülkemizde 2018 dönemi nohut hasadının 4 Haziran tarihi itibarıyla başlayıp, 27 Ağustos tarihinde tamamlandığı hatırlatıldı. ‘Nohut üretiminde bir önceki seneye oranla ciddi bir artış yaşanması üzerine üretimdeki artışa bağlı olarak piyasa fiyatlarındaki muhtemel düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi bakımından hasatla birlikte, TMO tarafından 27 Haziran’da tonu 3 lira 250 kuruştan fiyat açıklandı, 2 Temmuz’da peşin alımlara başlandı. Bu kapsamda 8 bin 120 üreticiden 95 bin 871 ton nohut alımı yapıldı. Ton başına 500 lira prim ödemesinin yanında dekar başına 16 lira mazot, 4 lira gübre desteği ile 20 lira sertifikalı tohum kullanım desteği ödemesi de yapıldı’ denildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Yerköy Ajansı depolarında halen 7 bin 790 ton civarında nohudun bulunduğu kaydedildi.

