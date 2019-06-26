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NE OLDU?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Ocak ayı içerisinde gerçekleşen partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Yozgat’ta Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulabileceğini belirtmesinin ardından hazırlanan proje ile ilgili mali destek protokolü imzalandı ama proje ile ilgili ciddi bir adım henüz atılmadığı gözlendi.

NE OLDU?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Ocak ayı içerisinde gerçekleşen partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Yozgat’ta Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulabileceğini belirtmesinin ardından hazırlanan proje ile ilgili mali destek protokolü imzalandı ama proje ile ilgili ciddi bir adım henüz atılmadığı gözlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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NE OLDU?

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’a hayvancılığı geliştirilmesi, Türkiye’nin hayvansal et ihtiyacının karşılanması amacıyla Yozgat-Sorgun arasında kurulması düşünülen Hayvancılık Organize Sanayi İhtisas bölgesi ile ilgili somut adımların atılmaması, ‘unutuldu mu?’ sorusunu akıllara getirmeye başladı. 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Yozgat’ta, ‘Türkiye hayvancılık meselesinin çözümünü tartışıyor. Hâlbuki çözüm işte burada, Yozgat’ta, gözümüzün önünde duruyor. Yozgat’ın arazisinin niteliği de, insanın becerisi de bu sorunu çözmeye ziyadesiyle uygundur. Mesela Veterinerlik Fakültesi’nin kurulduğu Yozgat’ta, burayla entegre şekilde çalışacak bir Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması düşünülebilir. Bakanlığımız hayvancılık konusunda çok ciddi teşvikler veriyor. Şayet bu teşvikleri kullanma konusunda kendisine zorluk çıkartıldığını, kayırma yapıldığını düşünen varsa hemen valimize gitsin, milletvekillerimize gitsin, Bakanımıza gitsin, hiç olmadı bize gelsin’ demişti.

Bunun üzerine Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ‘Yozgat Hayvancılık Organize Sanayi İhtisas Bölgesi’ projesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından değerlendirilerek, mali katkı verilebilecek nitelikte bulmuş, Şubat ayı içerisinde hazırlanan protokol taraflarca imzalanmıştı. Yozgat Valisi Kadir Çakır da, bu proje geçtiğimiz ayın ortalarında Sincan’a giderek, beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte, Türkiye'de faaliyete geçebilmiş tek örnek olan Sincan Hayvancılık Bölgesindeki süt ve besi işletmelerini gezip, bilgi almıştı. Aradan geçen süreçte Yozgat Hayvancılık Organize Sanayi İhtisas Bölgesi ile ilgili henüz bir gelişmenin olmadığı gözlendi.

Son Güncelleme: 26.06.2019 09:07
Anahtar Kelimeler:
Yozgat-SorgunOrta Anadolu Kalkınma AjansıYozgat Hayvancılık Organize Sanayi İhtisas BölgesiTicaret Ve Sanayi OdasıYozgatTürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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