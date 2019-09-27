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NE ARARSAN VAR!

YOZGAT bölgesinde, sulanabilir tarım alanlarının miktarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, sulamaya açılan bölgelerde tarımsal üretimde çeşitlilik arttı, deyim yerinde ise verimli topraklarda ‘ne ekilirse ekilsin ürün alınabilir’ hale geldi.

NE ARARSAN VAR!

YOZGAT bölgesinde, sulanabilir tarım alanlarının miktarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, sulamaya açılan bölgelerde tarımsal üretimde çeşitlilik arttı, deyim yerinde ise verimli topraklarda ‘ne ekilirse ekilsin ürün alınabilir’ hale geldi.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
NE ARARSAN VAR!

Yozgat il genelinde en fazla tahıl ekiminin yapılıp, buğday, arpa ve çavdar ürünlerinin yetiştirildiği hatırlatıldı. Türkiye’nin beş tahıl ambarından birisi olan Yozgat’ta başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, fasulye, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan, ayçiçeği olarak sıralındı. Sebze ve meyve üretiminin il ihtiyacını karşılar durumda olduğu, elma, armut, ayva, üzüm, kayısı ve zerdali en çok yetişen meyveler olduğunun altı çizildi. Yüzde 98,8 oranında tarıma elverişli topraklara sahip Yozgat’ta sulanabilir tarım alanının miktarı artırıldıkça üründe çeşitliliğinde arttığı kaydedildi. Sulanabilir alanların sınırlı olması nedeniyle il tarımında sebze üretiminin yeterince yapılmadığı, iklimin sert, depolama olanaklarının az olmasından dolayı, meyve üretiminin büyük boyutlarda olmadığı, elma, armut, kayısı, vişne, üzüm, ayva, badem ve ceviz yetiştirilen başlıca meyveler olduğuna vurgu yapıldı. Ancak, sulanabilir tarım alanlarının en fazla arttığı bölgelerden Yozgat merkeze bağlı köyler ile Yerköy ilçesinde üründe çeşitliliğin artmaya devam ettiği bildirildi.
FARKLI İKLİM 
Yozgat İl sınırlarının bir kısmında Karadeniz, bir kısmı Doğu Anadolu, bir kısmın da ise Çukurova bölgesinde görülen iklimlerin yaşamakta olduğuna dikkat çekilerek, bunun da tarımda alternatif ürünlerin çeşitlendirilmesini kolaylaştırdığı vurgulandı. Bu bağlamda daha çok mikroklima özelliği bulunan bölgelerde yetişebilen Bamya çeşitlerinin Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde yetiştirilmeye başlandı. Yozgat, Yerköy Şefaatli üçgeninde sulanmaya başlanılan tarım alanlarında bamya ile birlikte, her çeşit biber, domates, patlıcan, salatalık, marul, maydanoz, tere, turp, lahana, kara lahana, karpuz, kavun, çilek, her çeşit meyve, altın çilek, fındık, yer fıstığı, kabak gibi ürünlerin üretimlerinin de yapıldığı, Türkiye’de üretimi yapılan her türlü meyve ve sebzenin önemli bölümünün Yozgat’ta da üretilebileceği ifade edildi.
ORGANİK ÜRETİM ARTIYOR 
Sulanabilir tarım alanlarının genişlemesi, tarımsal üretimde çeşitliliği artırırken, özellikle Yerköy bölgesinde organik domates, biber, bamya, patlıcan üretiminde önemli artış sağlandı. Yozgat’ta sera tesisleri dışında tarım alanlarında üretilen yıllık yaklaşık 11 bin 423 ton domatesin 831 tonu Yerköy ilçesinde üretildiği bildirildi. Sorgun, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerindeki jeotermal ısıtmalı seralardaki domates üretimi de her geçen gün artıyor.  Zengin jeotermal kaynaklardan yararlanılarak Sorgun, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde kurulu sera tesislerindeki organik domates üretimi yapılıyor. İl genelinde çilek üretimi de her geçen gün artıyor.

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