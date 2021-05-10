Nadas alanlarına nohut

Özkaya, salgın döneminde ekim alanının bir önceki yıla göre 100 bin dekar arttığını belirterek, ‘’Hububatın yanında baklagillerde de önde gelen illerden biriyiz. Pandemi döneminde özellikle nadas alanlarının daraltılmasıyla ve üretime kazandırılmasıyla ilgili hedeflerimiz var’’ dedi. Nadas alanlarına baklagil ektirerek, ülkenin bu alandaki açığının kapatılmasına fayda sağlayacaklarını dile getiren Özkaya, ‘’Özellikle nadas alanlarının değerlendirilmesi yönünde nohut ekimini teşvik ediyoruz. Aynı zamanda dekarda verimi artırmak için de çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl 9 yerli nohut çeşidimizin deneme ekimini yaptık. Geçen yıl 68 bin ton olan üretimimiz bu yıl pandemiye rağmen 86 bin tona çıktı. Ayrıca ekim alanımız da 600 bin dekardan 712 bin dekara genişledi’’ dedi. (aa)