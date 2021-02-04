NADAS ALANLARI DARALTILIYOR

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta nadasa bırakılan alanların daraltılmasına yönelik 2013 yılından itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında, bugüne kadar bir milyon dekar alanda üretime geçildi. Önümüzdeki üç yıl içerisinde 300 bin dekar alanın daha üretime açılması planlandı. Yozgat il genelinde 2013 yılında nadasa bırakılan 2 milyon 300 bin dekar olan tarım alanının daraltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hububat hasadı sonrasında nadasa bırakılması düşünülen arazilerde, Tarım Müdürlüğünün devreye girmesiyle toprak işlenmeden anıza doğrudan ekim yöntemiyle yem bitkisi ekimleri teşvik edildi. Her yıl dönüşümlü olarak yapılan ekimlerle Yozgat il genelinde nadasa bırakılan tarım alanı miktarı 2 milyon 300 bin dekardan geçtiğimiz yılsonu itibariyle 1 milyon 300 bin dekara indirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde 42 bin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçinin 6 milyon dekar işlenen tarım arazisinde tarımsal faaliyette bulunduğunu hatırlattı. Özkaya, ‘’Bitkisel ürünlerin üretimi, ilimizin üretim deseninde önemli bir yer tutmaktadır. Geçtiğimiz yıl toplam 4 bin 843 gıda işletmesinin denetlendi. İlimiz genelinde 2019-2020 yıllarında toplam 63 demonstrasyon çalışması yapıldı’’ dedi. Önümüzdeki 3 yıllık süre içerindeki kurumun hedeflerini sıralayan Özdemir, nadas alanlarının değerlendirilmesi projesi kapsamında 1 milyon 300 bin dekar nadas alanının bir milyon dekara indirilmesi olduğunu, nadastan kazanılan ekiliş alanlarına baklagil ürünlerinin ekilmesinin planlandığını söyledi. Özdemir, ‘’Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında mevcut 170 bin dekar olan yem bitkileri üretim alanını 200 bin dekar alana çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki 3 yıl için hububat alanlarında ekim alanlarının aynı kalarak dekara düşen verimin 30 kilo artırılarak, ilimizin toplam hububat üretiminin 758 bin tona çıkartılmasına dönük çalışmalar yapılacaktır. Besi hayvancılığı yerine süt hayvancılığını yaygınlaştırarak yıllık 55 bin ton süt üretimi amaçlanmıştır. Küçükbaş hayvancılıkta önemli bir noktaya gelinecektir’’ diye konuştu.

