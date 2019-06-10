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Mücadeleye hız kesmeden devam

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta geçen yıl havaların kurak gitmesi nedeniyle, ilaçla mücadele yapılması planlanan yaklaşık bir milyon dekarlık alanda çiftçinin 'ürün yok' diyerek ilaçlama yapmaması sonucunda artan süne ve kımıl haşeresine yönelik mücadele çalışmalarına hız verildi.

Mücadeleye hız kesmeden devam

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta geçen yıl havaların kurak gitmesi nedeniyle, ilaçla mücadele yapılması planlanan yaklaşık bir milyon dekarlık alanda çiftçinin 'ürün yok' diyerek ilaçlama yapmaması sonucunda artan süne ve kımıl haşeresine yönelik mücadele çalışmalarına hız verildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Mücadeleye hız kesmeden devam

Yağışların yeterli olmaması nedeniyle yoğun olarak görülen alanlarda Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince de görev yaparak, süne haşeresinin yoğun olarak gölüdğü alanları belirleyip, alaçlama konusunda çiftçiler uyarıldı.  Yozgat'ta belerlinen bir milyon dekar arazinin sadece 300 bin dekarının ilaçlandığı kaydedildi. Geçen senenin kurak geçtiği bu yıl da kuraklığın davam ettiği hatırlatılarak, 'Hava sıcaklıklarının bayram tatili ile birlikte daha da artacağı konusunda meteoroloji verilerinin değerlendirilerek, süne ve kımılda görevli teknik personelin bayram izinleri kaldırıldı. Ekipler tatil süresince tarım alanlarında görev yaparak, süne popilasyonu yoğun olan köylerdeki ekili alanların ilaçlanması konusunda gerekli bilgilendirmeleri çiftçilere yaparak, ilaçlamalar yaptırılıyor' denildi.

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