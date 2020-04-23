YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, mikrobiyal gübrelerin kullanımını çiftçilere tanıtmak, bu gübreyi kullanmalarını sağlamak amacıyla mikrobiyal gübreli nohut ekimi yaptı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, çiftçiye mikrobiyal gübreyi teslim ederek hazırlanışını çiftçiye gösterdi. Özkaya, "Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu salgın günlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman sahadayız çiftçimizin yanındayız. Üretime destek veriyoruz. Gelişen yeni teknoloji ve üretim metotlarını anında çiftçilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Yemeklik baklagiller, İlimizde hububattan sonra en çok üretimi yapılan üründür. Baklagillerde kullanılan bu mikrobiyal gübre; verimi ve kaliteyi artıran çevreyle dost, doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermeyen Rhizobium bakterisi ihtiva eden gübre türüdür’’ dedi.

Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Özkaya, Rhizobium bakterisinin ‘baklagiller’ denilen nohut-mercimek-soya-fiğ gibi bitkilerin gelişimleri için gerekli olan, toprakta da doğal olarak bulunan faydalı bir bakteri türü olduğunu söyledi. Özkaya, ‘’Bitkinin köklerine havanın serbest azotunun topluyor ve dane bağlama döneminde herhangi bir gübreye ihtiyaç bırakmadan bunu kullanarak verim artışı sağlıyor. Herhangi bir azotlu gübre kullanımına ihtiyaç bırakmıyor. Üstelikte kimyasal gübre kullanımından daha fazla verim artışı sağlıyor. Önceki yıllarda İl Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarında verimde yüzde 20 – 30 artışlar gözlenmişti. Yapılan bu çalışmaların İl ve İlçelerimize duyurmamız neticesinde İlimizde mikrobiyal gübre oranında artış olmuş ve çiftçilerimiz bu gübreyi kullanmaya başlamışlardır. Yapılan bu çalışma sadece İlimizde değil Ülke genelinde duyulmasıyla birlikte neticesinde değişik İllerimizden önder çiftçilerimiz İl Müdürlüğümüzü arayarak mikrobiyal gübre kullanımı ile ilgili bilgi almışlardır. Birçok İlimizdeki çiftçilerimiz bu vesile ile bu gübreyi kullanmaya başlamışlardır. Bu konuda çiftçilerimize bir nebze olsun yardımcı olmak ve bu gübreyi kullanmayan çiftçilerimize tanıtmak için Enstitüden temin ettiğimiz mikrobiyal gübrelerle yaklaşık 700 dekar alanda mikrobiyal gübreli nohut ekimi gerçekleştirdik’’ diye konuştu.