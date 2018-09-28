MEYVECiLiĞE MALi DESTEK

2009 yılında dönemin Kaymakamı İsmail Şanlı’nın öncülüğünde Köy Muhtarı Hüseyin Ünal’ın girişimi sonucunda başlatılan proje ile köylüler ikna edilip araziler birleştirildi. Yaklaşık 600 tarlanın sınırlarının kaldırılmasıyla 10 bin 920 dönümlük bir alan elde edildi. Projenin ilk etabında 5 bin dönümlük alana elma, armut, şeftali ve kiraz fidanları dikilerek meyve bahçesi oluşturuldu. Kamu, özel sektör ve vatandaş işbirliğiyle, bahçe 25 yıllığına bir şirkete kiralandı. Köylüler bir yandan arazilerinin kullanılması nedeniyle kira alırken, diğer yandan sigortalı olarak çalışmaya başladı. 70 kişi kadrolu olarak çalışırken, hasat zamanı işçi sayısı 650’ye çıktı. Öyle ki kadınlar asgari ücretle çalışıp evlerinin mutfak dolaplarını değiştirdi, çamaşır makinesi aldı, üniversite öğrencileri de harçlık biriktirdi. Refah seviyesi artan köyde çok katlı evler yükselirken, kente gidenler de geri döndü. Köylülerin emekleriyle oluşturulan bu projeyi daha ileriye taşımak amacıyla makine-ekipman alımı için TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü’ne proje başvurusunda bulunuldu. Proje, ağır yüklerin kaldırılması, istenilen yerlere götürülmesi için elektrikli forklift, hasat edilen ürünleri depoya zarar görmeden taşımak için römork, yabancı ot mücadelesinde kullanmak için çapa makinesi, hastalık ve zararlılara karşı mücadelede ayrıca makro-mikro besin elementlerinin direkt yapraklardan vermek amacıyla kullanmak için ilaçlama makinesini içerdiği kaydedildi. Toplam uygun harcama tutarı 440 milyon 223,14 lira olan projeye, incelemelerinin tamamlanmasıyla yüzde 65 oranında destek sağlanarak, 286 bin 145,04 lira hibe ödemesi verilmesi uygun bulundu. Bu proje ile Kabalı köyünde göçün tersine döndüğünü vurgulayan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Kabalı'dan başka illere çalışmaya gidenlerin artık kendi köylerinde çalışarak, bölge ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi. Türker, ‘’Yozgat'ı tarım ve hayvancılıkta pazar yeri haline getirmeye gayret ediyoruz. Bu manada potansiyel yatırımcılarımızla sürekli iletişim halinde olarak, onlara devletimizin sağladığı hibe desteklerini anlatıyoruz ve yatırımlarını gerçekleştirmek üzere teşvikte bulunuyoruz’’ dedi.