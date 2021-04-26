Meyve bahçeleri için zararlı uyarısı

Yapılan açıklamada, ‘’Baharda meyve ağaçlarının çiçekleri açtığında çiçeklerin içine girip yiyerek bitiren bakla zınnı denen zararlı için ruhsatlı kimyasal ilaç ile mücadele yoktur. Kültürel olarak her 3-4 ağaca bir camgöbeği mavi renk leğenle su koyarak kültürel mücadele yapılır’’ denildi. Zararlının erginlerinin, meyve ağaçları ve diğer kültür bitkilerinin çiçeklenme zamanında, çiçeklerin dişi ve erkek organlarını, polen tozlarını, yeni çıkan yaprakçıkları, hatta tomurcuk ve meyveleri yemek suretiyle büyük zararlara sebep olduğu da kaydedildi. Larvaların meyve ağaçlarında önemli zarar meydana getirmediğini, en yoğun zararı ağaçların çiçeklenme döneminde yaptığı için döllenmeye yardımcı böceklere özellikle de bal arılarına zararlı olacağından kimyasal mücadele yöntemlerinin tercih edilmediği bildirildi. Zararlıyla mücadelede kültürel önlemler tercih edildiği, uçan bir böcek türü olduğundan meyve bahçelerinde ağaçların altına konacak mavi leğenlerin içerisine bir miktar su doldurularak tuzaklar hazırlanmasıyla tedbir