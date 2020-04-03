Mevsimlik tarım işçileri izinli yola çıkacak

Genelgeye göre, tarım işçileri yola çıkmadan önce bulundukları ilin valiliğine başvuruda bulunup, gidecekleri ilin valiliğinin onayını alacak. Sağlık kontrolü yapıldıktan sonra gidecekleri ile gönderilecek. Mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların oluşmaması amacıyla alınan bazı ek tedbirler İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge ile duyuruldu. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla Vali başkanlığında, Tarım ve Orman Müdürü, Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, kolluk temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanından oluşan komisyon kurulacak. Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması gereken tüm tedbirler komisyon tarafından planlanacak, ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanması sağlanacak. İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili Valiliklerince tespit edilerek, bu ihtiyacın karşılanabileceği Valiliklere bildirilecek. Talepte bulunulan Valiliklerce yönetmelik hükümleri uyarınca Aracı Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçileri belirlenecektir. Mevsimlik tarım işçileri, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile seyrekleştirme kurallarına uygun olarak çıkış ilinden transit şekilde varış iline gidecek. Varış illerince, illerine gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların genelge ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Korana virüs salgının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirler de alınacak.