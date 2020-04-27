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Mesafeli tarım

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, tarım işçilerinin sağlık kontrolleri yapılmadan yola çıkamayacaklarına karar verdi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 00:50
Mesafeli tarım

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden birisi olan Yozgat’ı da yakından ilgilendiren mevsimlik tarım işçileriyle ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı açıklandı. Bu yıl Yozgat’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden 10 bin civarında tarım işçisinin gelmesinin beklendiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, mevsimli tarım işçileri ile ilgili yeni bir karar alarak, tarım işçilerinin çevrede yaşayanlarla sosyal iletişiminin kesilmesi yönünde karar aldı. Market, pazar gibi günlük ihtiyaçların karşılanması için bir temsilci seçilerek, bu kişi dışında kimseye alışveriş yapma izni verilmeyecek, çadırlar arasında en az iki metre konulacak.

Anahtar Kelimeler:
Mesafeli Tarım
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