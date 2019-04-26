MERKEZ OLUYORUZ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl koordinatörlüğü tarafından 2011-2018 yılı sonu itibariyle tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik hazırlanan 330 milyon 673 bin 213 lira proje tutarı bulunan 349 projeye 205 milyon 225 bin 380 lira hibe desteğinde bulundu. Özellikle hayvancılık sektöründe tesisler modernize edilip, sağlıklı hayvanlar ve hayvan ürünleri üretimi arttı. Yozgat il genelinde 2002-2017 yıllarında büyükbaş hayvan varlığı 176 bin 489’dan 235 bin 527’e yükseldi. Koyun-keçi varlığı ise 286 bin 442'den 348 bin 673'e çıktı. Küçükbaş hayvan varlığından 10 bin 79 olan kıl keçisi varlığı 52 bin 441'e yükselirken, tiftik keçisi 600'den sıfıra indi. 2018 yılı sonu itibariyle Yozgat il genelinde büyükbaş hayvan varlığı 242 binin üzerine çıktı, küçükbaş hayvan varlığı ise 370 bini geçtiği bildirildi. Günlük 112 ton süt üretimimizle yıllık üretimimiz resmi verilere göre 40 bin 942 tona ulaştı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğüne 3’üncü çağrı döneminde 70 milyon 943 bin 133 lira proje bedeli bulunan 61 proje başvurusu yapıldı. Bu başvurularda değerlendirilmeye alındı.

KALİTELİ ÜRETİM

Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, hibe desteğinde bulunduğu yatırımların sadece fiziki yapısını değil, üretimini de yakından takip ediyor. Hayvancılık ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan yatırımlar teknik ekipler tarafından yapılan denetimlerle takip ediliyor. Kurum ile birlikte Yozgat Tarım ve Orman İl müdürlüğü teknik personeli de, üretimin kalitesinin artırılması, verimin artırılması gibi konularda ortaya çıkan sorunları belirlenip, giderilmesi noktasında gerekli çalışmanın başlatılması sağlanıyor. Bu da Yozgat’ta yetiştirilen hayvanların ve hayvansal ürünlerin kalitesini artırırken, talep edilen ürünler içerisinde ilk sıralarda yer almasını sağlıyor.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ

Yozgat, Osmanlı döneminde büyük vilayetlerin et ve diğer hayvansal ürün ihtiyaçlarını karşılayan merkezlerden birisi olarak dikkat çekiyordu. Ancak, sonraki dönemlerde sektörün gelişen teknolojiye ayak uyduramayıp, babadan kalma yöntemlerle besicilik, hayvancılık yapılması sonrasında sektör ciddi darbe aldı. Verilen desteklerle gelişim sürecini sürdüren Yozgat’ta büyük ve küçükbaş hayvan varlığı arttı. Büyükşehirlerde insanlar Yozgat’tan götürülen sağlıklı, doğal besinli hayvanlar ile bu hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünlerini tercih etmeye başladı. Yozgat’ta hayvancılık sektöründeki gelişmeler 2005 yılında 2 bin dekar arazi üzerinde kurulan çiftlik ile başladı. Türkiye'nin damızlık düve ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan bu çiftlik ile birlikte Yerköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan İlci Çiçekdağı Tarım İşletmesi'nde Damızlık Süt Sığırı varlığı ve küçükbaş hayvan varlığının artmasına katkı verdi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bir taraftan halk elindeki hayvanların ıslahına yönelik çalışmalar yaparken, diğer taraftan sektörün en önemli girdilerinden olan yem bitkileri ekiliş alanlarını genişletme çalışmalarını sürdürüyor.



TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl koordinatörlüğü tarafından 2011-2018 yılı sonu itibariyle tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik hazırlanan 330 milyon 673 bin 213 lira proje tutarı bulunan 349 projeye 205 milyon 225 bin 380 lira hibe desteğinde bulundu. Özellikle hayvancılık sektöründe tesisler modernize edilip, sağlıklı hayvanlar ve hayvan ürünleri üretimi arttı.

YOZGAT, Osmanlı döneminde büyük vilayetlerin et ve diğer hayvansal ürün ihtiyaçlarını karşılayan merkezlerden birisi olarak dikkat çekiyordu. Ancak, sonraki dönemlerde sektörün gelişen teknolojiye ayak uyduramayıp, babadan kalma yöntemlerle besicilik, hayvancılık yapılması sonrasında sektör ciddi darbe aldı. Verilen desteklerle gelişim sürecini sürdüren Yozgat’ta büyük ve küçükbaş hayvan varlığı arttı. Büyükşehirlerde insanlar Yozgat’tan götürülen sağlıklı, doğal besinli hayvanlar ile bu hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünlerini tercih etmeye başladı.

KAYMAKAM SÜT VERDİ: Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, köy ziyaretlerinde çiftçilerle de bir araya gelip, sohbet ediyor, sorunlarını dinliyor. Verilen destekle kurulan çiftliklerde çiftçilere yardımcı olmaya çalışan Kaymakam Kılınç, çalışanlarla birlikte kuzulara, yavru ineklere sütlerini içmelerine yardımcı oluyor. Bazen eline sıyırgı alıp, besicilerle birlikte ahır temizliği yapmaktan da çekinmeyen Kaymakam Deniz Kılınç, ilçe halkının sorunlarıyla, sevinçleriyle hemhal olmaktan mutluluk duyuyor. Şefaatli halkı ise Kaymakam Kılınç'ı seviyor. Yaptığı çalışmaları takdir ediyor, evlerine konuk edip, dertlerini, dileklerini, temennilerini, beklentilerini anlatıp, çözüm noktasında da kısa sürede dönüşlerin olmasından mutluluk duyuyor.