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MERKEZ OLUYORUZ!

-Yozgat tarımı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katılımı ile masaya yatırıldı.

MERKEZ OLUYORUZ!

-Yozgat tarımı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katılımı ile masaya yatırıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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MERKEZ OLUYORUZ!

YOZGAT tarımı ve hayvancılığının masaya yatırıldığı değerlendirme toplantısı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ başkanlığında yapıldı.  Büyük Sinema Salonu’ndaki toplantıya Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal, Abdulkadir Akgül, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.  Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, TMO Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş, Et Süt Kurumu Yozgat Kombinası Müdür Vekili Akın Varol, Yozgat’a yapılan ve yapımı devam eden yatırımlarla, kurumsal çalışmalar hakkında sunum yaptı. Ardından katılımcıların tarım ve hayvancılıkla ilgili görüşleri alındı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın tarım ve hayvancılıkta bir fotoğrafını çektiklerini belirterek, “2002 yılından bu yana Türkiye tarım ve hayvancılıkta çok büyük değişiklikler yaşadı. Yaptığımız yatırımlarla, attığımız adımlarla Türkiye bu gün Avrupa’nın tarımsal hasılada birinci ülkesi olmuştur. Bu gün büyük bir ihracat yapan ülke durumundayız. Kırsal kalkınma konusunda bu güne kadar baktığımızda çok büyük miktarlar aktardık. Arazi toplulaştırmasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Hükümetimiz toplulaştırmaya büyük önem veriyor. İnşallah Yozgat’ta önümüzdeki yıllarda tarım arazilerini toplulaştıracağız. Buralarda yaşayanların hem kendi geçimlerini sağladığı hem de refahlarının arttığı mekanlar haline getireceğiz. Tarım alanlarının bölünmesini önleyen önemli adımlar attık. Bundan sonra tarım alanlarını bölemeyecekler” dedi.

Ziraat Fakültesi’nin faaliyete geçtiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Yerköy’de de uygulama alanlarımız var. Bundan sonra Yozgat’ta tarım alanında da Ziraat Fakültesi çiftçimizle bütünleşerek hem daha iyi tarımsal üretim yapmak hem de iyi bir verim elde etmek açısından Yozgat’a fayda sağlayacaktır. Veteriner Fakültesini de Yozgat’a kurduk. Sorgun’da inşallah bu sene öğrenci almaya başlayacaktır. Yozgat hayvancılıkta gerekli olan hem ziraat fakültesi hem veteriner fakültesi hem bunun uygulama merkezi ve hastanesine sahip olacak. Bir yandan tarım il müdürlüğü bir yandan fakültelerimizle beraber Yozgat’ın dört bir tarafı ile daha iyi ilgilenme imkan ve fırsatı bulacağız” diye konuştu.

KOP DESTEKLERİ

Yozgat’ın KOP’un da kapsama alanında yer aldığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “KOP çok ciddi destekler veriyor. 40 ilimize en az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve üretim merkezi kuruyor ve buna yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Bu illerden bir tanesi de Yozgat. Yine damızlık koç teke üretim merkezleri için hibe verdiğimiz illerden bir tanesi Yozgat. Bunlardan yararlanmak için Yozgat olarak üzerimize düşenleri yapmamız gerekiyor ve bu tesisleri Yozgat’a kazandırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Et ve Süt Kurumunu özelleştirme statüsünden çıkardıklarını aktaran Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 2011 yılında Türkiye’de ilk defa Yozgat’taki Et ve Süt Entegre tesislerinin Et ve Süt Kurumu bünyesine kabul edildiğini hatırlattı. Uzun zamandır süt ünitesinin de faaliyete geçirilmesi için uğraş verdiklerini hatırlatan Bozdağ, kurum bünyesindeki süt tesisinrin de devreye sokulacağını, bunun da Yozgat’ın hayvancılık bakımından önemli bir üs haline getirilmesine katkı sunacağını anlattı.

ORGANİZE HAYVANCILIK

Sorgun’da yeni bir çalışma başlattıklarını belirten Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Organize Hayvancılık Bölgesini faaliyete geçirmek üzere adımlar atılmaya başlandığını bildirdi. Bozdağ, ‘’Yeri tespit edildi ve çalışmalar başladı. Bundan sonra bunu neticelendirmek hepimizin vazifesidir. Bir yandan Et ve Süt Kurumu, öte yandan damızlık üretim çiftliği, öte yandan ziraat ve veteriner fakülteleri, öte yandan OSB ve onunla ilgili hayvan hastanesi Yozgat’ı hayvancılık bakımından bütün alt yapısını güçlü bir şekilde tesis ettiğimizin göstergesidir. Bunlar son derece önemli, Yozgat bakımından büyük değişimlerdir” ifadelerini kullandı.

KABALI ÖRNEK OLDU

 Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Kaymakamımızı da iyi hatırlıyorum. Çok farklı bir kaymakam ve şimdi TİGEM Genel Müdürü oldu. Kaymakamımız muhtarımızla birlikte köylüyü bu projeye ikna ettiler. O proje şimdi Türkiye’nin en iyi örnek projelerinden biri oldu. Şimdi Bayındırhüyük’te, Karanlıkdere’de ve Yozgat’ın diğer yerlerinde olduğu gibi Türkiye’nin bütün illerinde de bakanlığımızın tavsiye ettiği ve uygulamaya geçireceği bir proje oldu. Diğer ilçelerimizde ki benzer projelerle Yozgat çok farklı bir noktaya gelecektir” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 12.02.2018 09:23
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