Merkez olacak

Yozgat ve ilçelerinde bağcılıkla uğraşan, iki dönüm ve üzerinde bağı bulunan 19 çiftçiye 5 bin adet tüplü asma fidanı düzenlenen törenle verildi.

Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirilen asma fidanı dağıtım törenine Vali Kemal Yurtnaç, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Selçuk Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Şahbaz, Tarım İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Kadir Özköse, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ çok sayıda öğretim görevlisi ve çiftçi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinde bir ilki yaşıyoruz. Bugün tüplü asma fidanlarını üreticilerimizle buluşturacağız. Bu anlamda bir milattır. Bozok Üniversitesi Yozgat Valiliği ve halk el le vererek böyle bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki amacımız çiftçilerimizin nitelikli ve kaliteli ürün elde etmelerini sağlamaktır “dedi.

Yozgat Bağcılığını Geliştirme Projesi proje yürütücüsü Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Sema Çetin, Yozgat çiftçisine bağcılık konusunda eğitimler verilerek çiftçilerin daha bilgili ve bilinçli hale geldiğini ifade etti.

Bozok üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak Yozgat çiftçisine ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye çalıştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey de, “Yozgat’ta var olan ama şu anda bitme aşamasına gelen bağcılığı yeniden canlandırmak amacıyla üreticimizin rahat yetiştirebileceği hastalıklara karşı dirençli aşılı asma fidanları dağıtıyoruz ” dedi.

Yozgat genelinde bağcılık yapan 19 çiftçiye 5 bin adet aşılı asma fidanın dağıtıldığını ifade eden Rektör Karacabey, “Bu yıl 5 bin adet dağıttık. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 10 bin, 15 bin, 20 bin fidana ulaşacak. Çiftçilerimiz verdiğimiz aşılı asma fidanlardan hem üzüm, hem yaprak hem de pekmez ürünü elde edecek. Çiftçilerimiz eğer birlikte hareket edebilirilerse aynı bölgede çok sayıda çiftçimizin uygun olan yerlerde bağcılığa yönelmesi ve ürettiklerini pazarlama imkanı elde edecek. Biz bu noktada da çiftçimize destek olacağız” diye konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise yaptığı konuşmada, Bozok Üniversitesinin Yozgat’ın önemli bir dinamizmi olduğunu belirterek “Burada Bozok Üniversitesi ile İl Özel İdaresi beraber hem tarımı hem sanayi ile buluşturması için çalışmalar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de burada bağcılığın geliştirilmesi ile alakalı. Yüzlerce yıl ötesine gittiğimizde Yozgat üzüm konusunda bölgede bilinen bir yer ama çeşitli hastalıklar nedeni ile bunun ortadan kalktığını görüyoruz. Geçen yıl üniversite ve valilik ortaklığında Şefaatli ilçemiz Karanlıkdere mevkiinde bağcılığın gelişmesi ile ilgili çalışmalar yürüttük ve master plan yaptık. Bugün itibari ile de 12 ilçemizde bağcılığı geliştirme amaçlı projeyi üniversitemizde beraberce başlattık” dedi.

Projeye toplamda 350 bin liralık bir finans sağlandığını ifade eden Vali Yurtnaç; “Bu paralar aslında önemli paralar değil. Üretime yönelik bir çalışma olunca biz bu konuda sınır tanımıyoruz. Bu üretim halkımıza yansıyor, üreticimizin cebimize giriyor. Özel idarelerinde görevlerinden bir tanesi halkın ekonomik sosyal durumu ile ilgili çalışmalar yapmak ve üretimi desteklemektir. Gerek hayvancılıkta gerekse bağcılık tarım alanlarında bu çalışmalar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arından belirlenen çiftçilere düzenlenen törenle aşılı asma fidanları dağıtıldı.