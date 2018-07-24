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Mercimekte sonuç olumlu

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta deneme amaçlı ekimi yapılan yerli ‘kırmızı mercimek’ hasadından olumlu sonuç alındı.

Mercimekte sonuç olumlu

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta deneme amaçlı ekimi yapılan yerli ‘kırmızı mercimek’ hasadından olumlu sonuç alındı.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Mercimekte sonuç olumlu

Yeni geliştirilmiş yerli kırmızı mercimek olan Mansur çeşidinin hasadı törenle gerçekleştirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gökay Yıldız ile teknik personelin de katıldığı hasat töreninde, iklim ve toprak şartlarına uygun alternatif ürün ve çeşitlerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma gözlemlendi. Yeni geliştirilmiş yerli kırmızı mercimek Mansur çeşidinin Yozgat şartlarında gelişim ve verim durumunu gözleyip, değerlendirmek, çiftçilere duyurmak gayesiyle ekimi şubat ayı içerisinde yapılan kırmızı mercimekten istenilen sonucun elde edildiği kaydedildi. Sarıkaya ilçesinin Bağlıca Köyünde köy Muhtarı Yalçın Akdemir’in 6 dekarlık arazine ekimi yapılan kırmızı mercimeğin gelişimi, ekim sonrasında takip altına alındı. Çeşidin yetişme süresinin kısa olması, tam yeşil aksam büyümesi devresi olan nisan ayında yağmur yağmaması nedeniyle boyunun biraz kısa kaldığı,  erken ürüne yattığı kaydedildi. Bu nedenle dekardan 105 kilo olarak verim alındığı, alınan miktarın biraz düşük kaldığı belirtilirken, bu çeşidin Yozgat çiftçisinin görülmesi açısından faydalı olduğu ifade edildi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün öncelikle yerli tohumlar kullanılarak üretim ve veriminin artırılmasını hedeflediği, deneme amaçlı ekimi yapılan kırmızı mercimek çeşidinin Yozgat’ın iklim ve toprak şartlarına uyum sağladığının altı çizildi.

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