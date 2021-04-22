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MERCiMEKTE ARTIŞ BEKLENTiSi

Türkiye’nin en fazla mercimek ve nohut üretiminin gerçekleştiği Yozgat’ta baklagiller üretiminden hububata yönelişin yüzde 15 civarında olduğu belirtildi. Buna karşılık, yeşil mercimekte üretimin yüzde 5 oranında artması, kırmızı mercimekte ise geçen yıl seviyesinde bir üretimin yapılması bekleniyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:19
MERCiMEKTE ARTIŞ BEKLENTiSi

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hazırlanan Hububat ve Bakliyattaki gelişim analizi Mart ayı değerlendirmesinde, Yozgat’ta baklagiller üretiminden hububata yöneliş yüzde 15 oranında olmasına karşılık, yeşil mercimek üretiminde artış, kırmızı mercimek üretiminde ise geçen yıl seviyesinde olması beklendiği kaydedildi. Kırmızı mercimek üretiminin yaklaşık yüzde 5’inin yapıldığı İç Anadolu Bölgesinde yazlık kırmızı mercimek ekilişlerinin Şubat ayı sonu itibariyle başlayıp, Mart ayı sonunda tamamlandığı hatırlatıldı. Erken ekilen yerlerde çıkışın tamamlandığı, bitki gelişiminin normal seyrinde devam ettiği hatırlatılarak, ‘’Gelinen noktada ekilişler, Yozgat’ta geçen sene seviyelerinde, Konya’da cüzi miktarda artış olduğu izlenmiştir. Genel olarak kırmızı mercimek ekiliş alanlarında herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Nohut, arpa ile buğdaydan kırmızı mercimeğe cüzi bir miktarda yönelim olduğu izlenmiş olup ülkemiz kırmızı mercimek ekili alanlarında bir önceki yıla göre yüzde 5 artış olduğu değerlendirilmektedir’’ denildi.

YEŞİL MERCİMEK 

Rapordu, yeşil mercimek üretiminin yoğun olarak yapıldığı iç bölgelerde ekişin Şubat ayının son haftasında başladığı, Yerköy ve Konya’da Mart ayının sonu itibariyle tamamlandığı hatırlatıldı. ‘’Havaların ısınması ile birlikte çıkışların önümüzdeki günlerde başlanması beklenmektedir. Diğer yörelerde Mart ayı içerisinde görülen yağışlardan dolayı ertelenen ekilişlerin sıcaklıkların artmasıyla birlikte toprak hazırlıklarının tamamlanarak Nisan ayının sonlarında tamamlanması beklenmektedir. Gelinen noktada ekilişler, Çorum’da geçen yıl seviyelerinde, Kırşehir’de yüzde 5 azalış, Yerköy ve Konya’da yüzde 5 artış olacağı tahmin edilmektedir’’ ifadelerini yer verildi.

NOHUT ÜRETİMİ

Ülkemiz nohut üretiminin yüzde 66’lık bölümünün karşılandığı İç Anadolu Bölgesinde ekilişler Şubat ayının son haftası itibariyle başladı, Konya, Akşehir, Aksaray, Eskişehir yörelerinde tamamlandı. Diğer illerde Mart ayının son haftalarında görülen yağışlardan dolayı ertelen ekilişlerin sıcaklıkların artmasıyla birlikte toprak hazırlıklarının tamamlanarak Nisan ayının ilk haftalarında hız kazandı. Bölge genelinde hububata olan kayma ve bir önceki yıl yaşanan verim düşüklüğüne bağlı olarak nohut ekilişlerinde yüzde 5-10 azalış olduğu izlendi. Konya’da geçen yıl seviyelerinde, Kırşehir’de yüzde 20, Kırıkkale’de yüzde 25, Yozgat’ta yüzde 15, Ankara’da yüzde 10, azalış oldu. Raporda, ‘’Genel olarak nohut ekiliş alanlarında herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekilişlerde kırmızı mercimek ve hububata olan kayma ile geçen yıl verimde yaşanan kayıplar nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 5-10 azalış olacağı öngörülmektedir’’ ifadelerini yer verildi. •SEYFi ÇELiKKAYA•

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MERCiMEKTE ARTIŞ BEKLENTiSi
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