-MERCİMEK VATANINDA YETİŞECEK!

-CHP tarafından gerçekleştirilen ‘bakliyat çalıştayı’ sonuçları belli oldu, kitapçık haline getirildi

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Ağustos ayı içerisinde Yozgat’ta düzenlenen ‘Bakliyat Çalıştayı’ sonuç raporu, kitapçık ve broşür haline getirilerek, vatandaşlarla paylaşıldı. CHP Edirne Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, Yozgat’a gelerek partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında çalıştayın sonuç raporlarını açıkladı, Yozgat’ın nohut ve mercimekte önemli bir merkez olmasına karşın, bugün yurt dışından nohut ve mercimek alındığını ileri sürdü.

-CHP’nin Türkiye’de gerçek gündemle daha çok ilgilenmeyi bir politika hedefi haline getirdiğini kaydeden Gaytancıoğlu, gerçek gündem işsizlik, olduğunu, Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliğinin yaşanmakta olduğuna dikkat çekti. Gaytancıoğlu, Yozgat’ın sorunlarını mecliste bir araştırma önergesiyle, taşıyıp, ‘niye Yozgat göç veriyor, neden bir zamanlar dünyaya nohut ve mercimek satarken özellikle Sultanı mercimeğin anavatanı burası tüm dünyaya çıktığı yer burasıyken, neden Yozgat şuanda nohut mercimek üretemez hale gelmiş?’ sorduklarının altını çizdi.

-CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da, partisinin Kayseri ve Tokat Milletvekillerinin TBMM’ye bir soruşturma önergesi verdiklerini hatırlattı. Yaşar, ‘Yozgat’ın sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bir komisyon kuralım, Yozgat niye bu kadar çok göç veriyor? Yozgat’ın sorunlarını tartışalım, çözüm önerilerini görüşelim, diye. Tabi Genel Kurul bütçe görüşmesi var, sırasıyla genel kurula inecek, indiği zamanda hem Yozgatlı bakanımızın, hem milletvekillerimizin Yozgat’a, Yozgat’ın sorununa sahip çıkıp, çıkmadığını bu önergeye destek verip, vermeyeceklerini hep birlikte göreceğiz’ diye konuştu.