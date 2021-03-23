MERCiMEK ÜRETiMi ARTIYOR

TÜRKİYE’nin en fazla yeşil mercimek üreten illeri arasında ilk sırada yer alan Yozgat’ta ekim alanlarının genişletilmesine yönelik proje hazırlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılının Ağustos ayında Yozgat’ta gerçekleştirdiği ‘Bakliyat Çalıştayı’ sonrasında ‘Yozgat’ın Kokulu Yeşil Mercimeğini’ gündemde tutmaya devam ediyor. Grup toplantılarında, çiftçilerle ilgili sorunları dile getirdiğinde Yozgat’ın kokulu yeşil mercimeğini de anmadan geçmeyen Kılıçdaroğlu, son olarak Çanakkale gezisinde yaptığı konuşmasında yine ‘Yozgat’ın kokulu yeşil mercimeğinden’ bahsetti. Kılıçdaroğlu, ‘’Benim çiftçim kazanmasın ama dışarıdaki çiftçi kazansın. Ben Yozgat'ın kokulu mercimeğini bütün dünyaya tanıtmam gerekirken dışarıdan mercimek getiriyorum, neden?’’ sorusunu bir kez daha yöneltti.

GÜNDEMİNDEN DÜŞÜRMEDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sürekli gündeme getirdiği Yozgat’ın kokulu yeşil mercimeği ile ilgili yaptığı araştırmada farklı ve ilginç bilgilere ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye’de 2004 yılında 60 bin hektar alandan 60 bin ton yeşil mercimek ürünü alınırken, sonraki yıllarda hem ekim alanı hem de üretim de düşüş yaşandı. 2005 yılında üretim alanı 53 bin 200 hektara, üretim 50 bin tona, 2006 yılında ekilen alan 45 bin 463 hektara, üretim de 42 bin 326 tona gerildi. 2012 yılında ekim alanı yarıya yakın geriledi, 22 bin 690 hektara indi, üretim miktarı da 28 bin tona düştü. Düşüş 2016 yılına kadar devam ederken, 2017 yılından itibaren ekim alanı ve üretim yeniden artmaya başladı. 2017 yılında ekilen alan 23 bin 220’ya üretim 30 bine, 2018 yılında da ekilen alan 34 bin 163 hektara, üretim miktarı da 43 bin tona çıktı.

YOZGAT İLK SIRADA

Türkiye’nin yeşil mercimek üretiminin yüzde 39’unu Yozgat, 88 bin dekar alandan yapılan ekimle karşılarken, yüzde 13’ünü Çorum 30 bin dekardan, yüzde 10’unu ise Konya 23 bin dekardan, geriye kalan ise yurdun farklı bölgelerinden karşılıyor. Yozgat il genelinde 2013 yılında 14 bin 600 dekar alana yeşil mercimek ekilerek, bin 387 ton ürün alındığı, yurt genelinde yeşil mercimek ekilişinde 3'üncü, üretimde ise 4'üncü sırada yer aldığı belirlendi. Yeşil mercimek üretiminin yaygın olduğu Yozgat’ta 2012 yılında 21 bin 375 dekar alanda 3 bin 47 ton yeşil mercimek üretilirken, 2016 yılında ekim alanı 35 bin 388 dekara, üretim de 4 bin 342 tona çıktı. Yozgat’ta 2020 yılında 154 bin dekar alanda yeşil mercimek ekimi yapıldı, 18 bin ton civarında ürün alındı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, 2 milyon 885 bin lira proje •Devamı 4'te•

•Baştarafı 1'de•bedelli, yüzde 75’i hibe destekli yeşil mercimek projesinin 2 bin dekar alanda uygulanacağını bildirdi. 1 milyon 742 bin 500 lira bakanlık hibe desteğinde bulunacağını kaydeden Özkaya, ‘’Proje ile Sarıkaya ilçesinde mevcut yeşil mercimek üretiminin yaygın olarak yapıldığı sınır köylerde mevcut makine ekipman altyapısı kullanılarak üretimin artırılması hedeflendi’’ dedi.

EKİM YAPILDI

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu yıl iki ayrı bölgede deneme amaçlı mercimek ekimi yaptırdı. Yozgat’ın Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde Şubat ayının son haftası ve Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ekimlerin ardından Tarım İl Müdürü Tanju Özkaya yaptığı açıklamada, Yozgat’ın mercimek üretiminde ülkesel bazda birinci sırada olduğunu hatırlattı. Özkaya, ‘’Mercimek üretimini daha da artırmak için çalışmalar yapmaktayız. İlimizde çiftçilerimiz, yeşil mercimekte genelde ithal çeşit olarak adlandırılan Kanada çeşidinin ekimini tercih etmektedir. Oysa Bakanlığımızın Araştırma kuruluşları ve özel kuruluşlarca geliştirilmiş olan yerli çeşitlerimiz mevcuttur. Bu yerli çeşitlerden Şahan çeşidi yeşil mercimek çeşidini, İlimiz şartlarında denemek gelişim ve verim değerlerini ölçmek gayesiyle ekimini yaptık’’ diye konuştu.

