MERCiMEK KIZARACAK!

Ekim alanlarının genişletilebilmesine yönelik çalışmalara bu yıl da devam edileceği kaydedildi. Türkiye’de 2004 yılında 480 bin ton olan kırmızı mercimek üretimi, önceki yıl 395 bin tona kadar geriledi. Bunun üzerine iç piyasa talebinin karşılanması amacıyla kırmızı mercimek ithalatına başlandı. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta kırmızı mercimek ekiliş alanlarını genişletmek üzere harekete geçti. ‘Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması’ uygulaması kapsamında hazırlanan kırmızı mercimek üretim alanlarının genişletilmesine yönelik proje, bakanlık tarafından uygun bulunup, hayata geçirilmesi amacıyla mali destek verildi. Yapılan deneme amaçlı ekimlerden olumlu sonuç elde edildi. Yozgat il genelinde yeşil mercimek üretiminin yaygın olduğu belirtildi. 2012 yılında 21 bin 375 dekar alanda 3 bin 47 ton yeşil mercimek üretilirken, 206 yılında ekim alanı 35 bin 388 dekara, üretim de 4 bin 342 tona çıktı. Yozgat’ın yeşil mercimek ekiliş alanı ve üretimde ilk 5 il arasında bulunduğu ifade edildi.

KIRMIZI MERCİMEK

Ülke genelinde kırmızı mercimek üretiminde ciddi düşüşlerin yaşandığına dikkat çekilerek, Yozgat’ın yeşil mercimek üretiminde ülke genelinde ilk sıralarda bulunmasına karşın, kırmızı mercimek konusunda gerilerde olduğunun altı çizildi. Yozgat’ta 2012 yılında 810 dekar alanda 157 ton kırmızı mercimek ekimi yapılırken, sonraki yıllarda ciddi gerilemeler yaşandı. DİE verilerine göre Yozgat’ta, 2013 yılında ekim alanı 654 dekara üretim 115 tona, 2014 yılında ise ekim alanı 629 dekara, üretim 100 tona geriledi. 2015-2016 yıllarında ise ekim alanı 140 dekara kadar indi. Üretim 20 ton civarında kaldı. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında 2016-2017 ekim döneminde 650 dekar alana kırmızı mercimek ekimi yapıldı. Kırmızı mercimek talebini karşılamak üzere hazırlanan proje kapsamında bu yıl çalışmaların daha da artırılarak, bölgede kırmızı mercimek ekiliş alanlarının daha da genişletilip, üretimin artırılacağının altı çizildi.

