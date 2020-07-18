MERCİMEK HASADI BAŞLADI

YEŞİL Mercimek üretiminde ilk sırada yer alan Yozgat’ta hasat çalışmalarına Sarıkaya ilçesinden başlanıldı. Türkiye’nin en fazla ve kaliteli üretiminin yapıldığı Yozgat’ta yaklaşık 3,5 milyon dekarda hububat üretimi yapılırken, 154 bin dekar alanda yeşil mercimek, 600 bin dekar alanda nohut ekimi yapılıyor. 42 bin 227 kayıtlı çiftçiyle büyük bir tarım ordusuna sahip Yozgat’ta bu yıl yeşil mercimek üretiminin 18 bin ton civarında olması bekleniyor. 70 bin ton civarında nohut üretimi beklentisinin bulunduğu Yozgat’ta, hasat çalışmalarına önceki yıllarda pilot bölge seçilen Sarıkaya ilçesinden başlanıldı. Türkiye’de 2004 yılında 480 bin ton olan kırmızı mercimek üretimi, önceki yıl 395 bin tona kadar geriledi. Yozgat’ta önceki yıllarda yapılan deneme amaçlı ekimlerden olumlu sonuç alındı. Yeşil mercimek üretiminin yaygın olduğu Yozgat’ta 2012 yılında 21 bin 375 dekar alanda 3 bin 47 ton yeşil mercimek üretilirken, 206 yılında ekim alanı 35 bin 388 dekara, üretim de 4 bin 342 tona çıktı. Yozgat’ın yeşil mercimek ekiliş alanı ve üretimde ilk 5 il arasında bulunduğu ifade edildi. Yozgat’ta 2012 yılında 810 dekar alanda 157 ton kırmızı mercimek ekimi yapılırken, sonraki yıllarda ciddi gerilemeler yaşandı. DİE verilerine göre Yozgat’ta, 2013 yılında ekim alanı 654 dekara üretim 115 tona, 2014 yılında ise ekim alanı 629 dekara, üretim 100 tona geriledi. 2015-2016 yıllarında ise ekim alanı 140 dekara kadar indi. Üretim 20 ton civarında kaldı. Yozgat’ta 2016-2017 ekim döneminde 650 dekar alana kırmızı mercimek ekimi yapıldı. Kırmızı mercimek talebini karşılamak üzere hazırlanan proje kapsamında çalışmaların daha da artırılarak, bölgede kırmızı mercimek ekiliş alanlarının daha da genişletilip, üretimin artırılacağının altı çizildi.