MERCiMEK HASADI BAŞLADI

Türkiye’nin en fazla yeşil mercimek üretiminin yapıldığı Yozgat’ta başlanılan hasat çalışmaları devam ediyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, yüzde 75 hibeli, 2 milyon 885 bin lira proje bedelli yeşil mercimek projesi 2 bin dekar alanda uygulandı. 1 milyon 742 bin 500 lira bakanlık tarafından gönderilen hibe destek ile Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde mevcut yeşil mercimek üretiminin yaygın olarak yapıldığı sınır köylerde mevcut makine ekipman altyapısı kullanılarak üretimin artırılmasına yönelik ekim yapıldı. Yeşil mercimek üretiminde ilk sırada bulunan Yozgat’ta hasat tırpan ile yapılıyor. Hasat edilen mercimek patoz ile kabuğundan çıkartılıyor. Yozgat 35.4 bin dekar ile en fazla yeşil mercimek ekimi yapılan il olduğu, 5 tescilli, 4 yerel yeşil mercimek çeşidinin verimine etkisini belirlemek amacıyla 2 yıl süre ile deneme ekimlerinin yapıldığı bildirildi.