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Meralar mercek altında

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yozgat’ın mera alanlarını mercek altına aldı.

Meralar mercek altında

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yozgat’ın mera alanlarını mercek altına aldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:10
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Meralar mercek altında

Ziraat Fakültesi, Yozgat’ta bulunan mera alanlarında incelemelerde bulundu.KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınla İdaresi Başkanlığının desteklediği Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile yürülüecek olan “Mera Islahında Farklı Formasyon ve Tekniklerin Araştırılması” projesi ve Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürtülecek olan “Ekstansif Koyunculuk ve Mera Amenajmanında GPS Kullanımı” projesi için mera alanlarında incelemerde bulunuldu. 
Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Orhan Ermetin, Yozgat Merkez Başıbüyüklü Köyü’nde 100 dekarlık mera alanlarında ve Merkez Köseyusuflu Köyü’nde 6 bin dekarlık merasında, 300 ve 160 baş Akkaraman koyun ırkında yapılacak olan bilimsel araştırmalar için yerinde incelemelerde bulundu. 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ; “Yapılacak bu çalışmalarla kaba yem kaynaklarımızın vazgeçilmez ana unsuru olan meralarda erozyonun önüne geçilmesi ve hayvancılığımızın en önemli kaba yem kaynağı olan meralarımızın verimini ve kalitesini yükseltilmesi amaçlanmaktadır.” dedi.  

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