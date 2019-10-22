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MERALAR ISLAH EDiLiYOR

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli yem ihtiyacının doğal yollardan karşılanması amacıyla yürütülen Mera Islahı ve Amenajmanı projesi uygulama çalışmaları devam ediyor.

MERALAR ISLAH EDiLiYOR

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli yem ihtiyacının doğal yollardan karşılanması amacıyla yürütülen Mera Islahı ve Amenajmanı projesi uygulama çalışmaları devam ediyor.

22 Ekim 2019 Salı 00:00
MERALAR ISLAH EDiLiYOR

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bugüne kadar 11 köyde 66 bin 152 dekar mera alanında ıslah çalışması yapıldı. Yozgat Merkez Başıbüyüklü Köyü, Yerköy Köycü Köyü, Boğazlıyan Ömerli Köyü, Kadışehri Yangı Köyü, Şefaatli Akçakoyunlu, Cıcıkar ve Küçükincirli Köylerinde toplam 32 bin 776 dekar mera alanında ıslah çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Köyde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi amacıyla gübreleme, üstten tohumlama veya suni mera tesisi yapılmak suretiyle meraların ıslahına çalışıldığı bildirildi. Düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması için otlatmaya başlama, bitirme tarihlerine riayeti sağlayarak, otlatmayı otlatma kapasitesine uygun olarak yapılmasının planlandığı kaydedildi. Otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler kurmak, meraya olan aşırı baskının kaldırılması için, kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisinde yem bitkileri ekim alanını, birim alana olan verimi yükseltilmeye çalışıldığına vurgu yapıldı.  Böylece, hayvanların kaba yem açığını gidermek suretiyle hayvan başına olan verim düşüklüğünün giderilip, bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda eğitim yapmak üzere ıslah çalışmaların planlandığının altı çizildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılı güz döneminde TİGEM'den 16 bin 500 kilo Macar fiğ tohumu alınarak, ıslah çalışması yapılan 7 köye dağıtımı yapıldı. Mera Islahı yapılan 7 köyde yaklaşık bin 650 dekar alanda Macar fiğ yem bitkisi ekimi yapılacağı, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması için yem bitkileri tarımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi. Mera Islahı Projesi kapsamında, 2019 yılı güz döneminde 7 köyde yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda kimyevi gübreleme çalışmasının da yapılacağı açıklandı. 

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