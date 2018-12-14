Meralar ıslah ediliyor

Yozgat il genelinde bugüne kadar 11 köyde 66 bin 152 dekar mera alanında ıslah çalışması yapıldı. Yozgat Merkez Başıbüyüklü, Boğazlıyan Ömerli, Kadışehri Yangı, Yerköy Köycü köylerinde toplam 16 bin 158 dekar mera alanında ıslah çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Yapılan çalışma ile köyde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi amacıyla gübreleme, üstten tohumlama veya suni mera tesisine dönüştürülmesinin amaçlandığı kaydedildi. Düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması için otlatmaya başlama ve bitirme tarihlerine riayet edilmesi gerektiğinin altın çizildi. Otlatmayı otlatma kapasitesine uygun olarak yapılması sağlanarak, otlatmayı kolaylaştırıcı tesislerin kurulabileceği bildirildi. ‘Meraya olan aşırı baskının kaldırılması için, kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisinde yem bitkileri ekim alanını ve birim alana olan verimi yükselterek, hayvanların kaba yem açığını gidermek suretiyle hayvan başına olan verim düşüklüğünü gidermek, bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda eğitim yapmak üzere bu çalışmalar yapılmadığı’ ifade edildi. Güz döneminde Başıbüyüklü’de 500 dekar, Köycü’de 400 dekar, Ömerli’de 400 dekar, Yangı’da 800 dekar mera alanında DAP kimyevi gübreleme çalışması gerçekleştirildi. Gübreleme yapılan mera alanlarında otlatma planlaması yapılarak, dinlendirilip, ot verimin arttırılarak, birim alanda otlatma kapasitesinin yükseltilmesinin amaçlandığının altı çizildi. Islah çalışması devam eden 4 köyde otlatma planlaması yapılarak, meraların dinlendirildiği, yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi amacıyla kaliteli kaba yem ihtiyacının kapatmak için Macar Fiğ ve Yonca tohumu dağıtımı yapıldığı açıklandı.