Mantarlı pancarda verim artışı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, mikoriza mantarıyla yaptığı şeker pancarı ekiminden yüzde 10 oranında bir verim artışı sağladı. Yozgat Merkez İnceçayır köyünde engelli ve önder çiftçi Resul Karakavak, Aydıncık ilçesinde Mustafa Taşkın isimli çiftçiye ait tarım alanında bu yıl mikoriza mantarının verime etkisini çiftçilere göstermek amacıyla uygulama yapıldı. Mikoriza mantarının demonstrasyonu ekimden hasada kadar kurum teknik personeli tarafından takibi yapıldı. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, mikoriza mantarı uygulamasının önceki yıllarda birçok üründe uygulandıklarını, önemli verim artışları sağlandığını bildirdi. Bu yılda çiftçilerin talebi üzerine tekrar uygulamaya konulduğunu kaydeden Özkaya, ‘’Mikoriza Mantarı, doğada tabii bir şekilde bulunan faydalı toprak mikroorganizmaları olup bitki köklerine yapışıp bitkinin kökleri üzerinde ayrıca kendi kök uzantılarını oluşturmaktadır. Bu uzantılar, bitkinin kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi görev yapmakta olup köklerin giremedikleri ve uzanamadıkları yerlere girmekte ve toprakta bulunan besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha iyi alınabilmesini sağlamaktadır. Böylelikle üretimde kalite ve verim artışı sağlamaktadır’’ dedi. Özkaya, faydalı spor mantarının steril ortamlarda çoğaltılarak uyur halde paketlendiğini, uygulamada suya koyularak, sporların canlı hale getirilerek, tohuma kaplama şeklinde, fidelere uygulanacaksa daldırma yöntemi veya damlama sulamada sulama suyuna katılarak yapıldığını bildirdi. Özkaya, ‘’Yapılan uygulamalarda, şeker pancarı tarlasının bir kısmına mikroriza mantarı ile tohum kaplaması yapılmış şeker pancarı tohumluğu ile ekim yapıldı. Geriye kalan kısmına ise normal tohum ile ekim yapıldı. Bu deneme tamamen çiftçi şartlarında yapılmış olup tarlaya fazladan herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Üretim ve hasat sezonu boyunca bu demonstrasyonlardaki bitki gelişim ve verim durumları yerinde izlenmiş olup ürün hasat durumuna gelmiştir. Hasat dönemine gelindiğinde mikoriza mantarı ile aşılanarak ekilen kısmın daha iyi geliştiğini gördük. Yapılan hasatta da mikoriza mantarı ile aşılanmış olan kısımdan yüzde 10 daha fazla ürün alındı’’ diye konuştu. Özkaya, özellikle Aydıncık İlçesinde demonstrasyonda mikorizalı olarak üretilen pancarların normalin üstünde büyüklükte olduğunu gördüklerini anlattı. Özkaya, ‘’Tamamen doğal ve organik bir ürün olan Mikoriza mantarını tarla ve bahçe üretiminde kullanmalarını çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen çiftçilerimiz İl Müdürlüğümüze başvurabilirler’’ ifadesini kullandı.