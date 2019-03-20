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MANTAR YETiŞTiRiYORUZ

DÜNYA genelinde yaygın olarak üretilen, yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da son yıllarda hızla yaygınlaşan mantar yetiştiriciliğinin bölge ekonomisinde önemli bir yer edinebilmesi amacıyla KOP İdaresi de devreye girdi.

MANTAR YETiŞTiRiYORUZ

DÜNYA genelinde yaygın olarak üretilen, yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da son yıllarda hızla yaygınlaşan mantar yetiştiriciliğinin bölge ekonomisinde önemli bir yer edinebilmesi amacıyla KOP İdaresi de devreye girdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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MANTAR YETiŞTiRiYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgede mevcut tarımsal faaliyetlere ek gelir desteği vererek, gençlerin aktif üretime katılmaları ve istihdam imkanlarının genişletilmesi için önemli bir sempozyum düzenliyor. Son dönemlerde sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alan, besleyici özelliği, düşük kalorili olması, B12, C vitaminlerinin yanı sıra fosfor, potasyum, bakır, protein açısından zengin olması, uygun fiyatı ile mutfaklardan eksik edilmeyen mantar üretimi Yozgat bölgesinde de artmaya başladı. 
MANTARA AKADEMİK BAKIŞ
Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan mantar üretim tesisinde kayın mantarı üretimi yapıldı. Öğrenci ve üreticilere örnek teşkil etmek amacıyla kurulan tesiste ilk hasat önceki yıllarda yapıldı. Kayın mantarı türünün herkes tarafından kültür mantarı olarak bilinen beyaz şapkalı mantardan sonra en fazla üretilen ve tüketilen mantar türü olduğu kaydedildi. TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından verilen destek ile Yozgat’ta ilk kez bilgisayarlı tam otomasyon sistemiyle donatılmış, yaklaşık 200 ton kapasiteli mantar çiftliği kuruldu. Sorgun ilçesinin Çiğdemli Beldesi’nde ize, özel bir firma tarafından 680 metrekare alanda yılda 45 ton istiridye mantarı yetiştirildiği kaydedildi. Buğday samanı, kepek ve talaş karışımıyla oluşan istiridye mantarı en çok şeker hastalığına iyi geldiğine dikkat çekildi. Çiğdemli beldesinde ise ilki daha önce yapılan Mantar Festivali etkinliğinin ise devam ettirileceği ifade edildi.
DAHA KÂRLI
Mantarın diğer ürünlere göre daha karlı bir ürün olduğu, yılda 5-6 kez ürün alındığı hatırlatıldı. Küçücük bir alanda buğdaydan elde edilen gelirden çok daha fazla gelir elde edilebildiği kaydedildi. İnsanların ekonomilerine katkı sağlayan önemli bir uğraş alanı olarak kabul edilen mantar üretiminde atıl alanların kullanıldığının da altı çizildi. 
 

Son Güncelleme: 20.03.2019 00:02
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