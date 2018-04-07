MANDA BiLiNÇiLi BESLENECEK

Bozok Üniversitesi’nin Konya Ovası Projesi İdaresi tarafından desteklenmeye uygun bulunan, ilimizde manda yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve artırmaya yönelik proje kapsamında, çiftçi ve üreticilere eğitim verildi. Eğitim programına katılan kursiyerlere, konusunda uzman isimlerden, manda yetiştiriciliğinde verimlilik, süt hijyeni ve kalitesini artırma gibi konularda bilgi aldı. Eğitim programı sonrası Grand Ser Otel’de ödül ve sertifika töreni düzenlendi. Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaettin Özdemir, Ziraat Fakültesi akademisyenleri ve çiftçilerin katıldığı törende, kursu başarıyla tamamlayan isimlere sertifikalarıyla birlikte ödül de verildi. Rektör Karacabey, söz konusu projenin bölge için oldukça önem arz ettiğini ifade ederek, ilimizde manda yetiştiriciliğinin gelişmesi adına ilk somut adımların atıldığını ve devamının geleceğini belirtti.